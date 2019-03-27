原标题：1月份以来已有100余份研报下调个股评级

与过去单边“唱多”的证券公司研报环境不同，最近证券公司下调股票评级甚至给出“卖出”评级的研报数量开始增多。

Wind资讯统计，自3月15日以来，证券公司出具的下调评级研究报告数量正在以日均4篇至5篇的速度持续增加。截至目前，今年以来市场上已有100余份研报下调个股评级，其中3月份至今下调评级报告数量已多达42份。最引人关注的是今年3月初中信证券对中国人保、华泰证券对中信建投的两份“卖出”评级报告。两份“看空”研报给出的理由大体相同，即PB（市净率）、PE（市盈率）等指标已经远高于业内平均，前期涨幅较大，股价存在较大回调空间。

券商机构，尤其是知名券商机构对上市公司出具“卖出”的评级研报，在A股市场的历史上并不多见。据对2004年以来的所有个股研报的不完全统计显示，券商累计仅仅发布了479份“卖出”研报，而“买入”研报则有16.8万份（其中不包括增持、推荐、中性等研报）。这样看来，券商给出“卖出”评级的概率约为千分之一，以至于市场上一些投资者甚至不知道券商居然还有“卖出”研报。

东吴证券首席经济学家陈李表示，在海外成熟市场，一般每家券商都有内部规定，买入、中性、卖出等不同评级报告的配比相对固定，在比例上约有20%的报告是卖出。海外券商面对的客户有些是对冲基金，如此方可满足客户需求。目前，国内还没有固定比例和数量要求。

励琛基金研究人员张之源认为，券商研报一般是给机构投资者或者相对专业的散户投资者看，非专业的散户投资者一般不是券商研报的读者群，券商也不像一些国际投行那样，必须在覆盖的行业中有一定比例的中性或卖出评级。综合来看，造成下调评级研报较少的原因很复杂。长期以来，国内券商研报中对于上市公司股价很少给予高估和卖出评价，根源在于国内目前卖空机制有待完善。对于卖方研究部门来说，建议卖出股票没有任何收益，除了风险提示，实际上没有办法创造任何价值，自然也就没有研究员或者分析师有动力写评级去出具卖空的报告。在此背景下，如果国内市场投研人员严重不看好某一只股票，可能会减少出具研报或者根本不出具研报。

分析人士认为，尽管国内券商一般不给出下调评级的研报，但出具下调评级或“卖出”评级的研报，向客户提示风险，是券商分析师正常执业工作应有的内容，市场各方不必过分解读。A股本轮行情自2019年初发动以来，一路走势强劲，部分股票已经呈现过热、估值过高的态势，市场自身存在调整要求，不应将回调的责任推卸给券商研究报告。

未来，随着更多机构投资者参与以及A股市场做空机制不断完善，券商卖方研究转型将不断加快。（记者 周琳）

(责编：仝宗莉、蒋琪)