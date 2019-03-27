原标题：三大运营商新兴业务成绩亮眼 “喜新厌旧”为哪般

中国移动的利润率偏高；中国电信的利润率并不算高；中国联通利润虽然比上年“翻两番”，但利润率仍不高，刚刚超过零钱理财收益水平

三大运营商营运利润增加，还在于成本下降。在连续提速降费下，运营商不断收紧开支，大幅压缩成本

三大运营商日前公布2018年全年业绩。其中，中国移动经营收入为7368亿元，同比增长1.8%；中国电信经营收入为3771.24亿元，同比增长3%；中国联通经营收入为2908.77亿元，同比增长5.8%。

从利润来看，2018年，中国移动净利润为1178亿元，同比增长3.1%；中国电信净利润为212.1亿元，同比增长13.9%；中国联通净利润为102亿元，同比增长458%。

三大运营商利润率高不高？按照公式计算，中国移动的利润率为16%，中国电信利润率为5.6%，而中国联通的利润率仅为3.5%。

电信独立分析师付亮说，中国移动的利润率偏高，中国电信利润率并不算高，中国联通利润虽然比上年“翻两番”，但利润率仍不高，刚刚超过零钱理财收益水平。

“并且，在三大运营商的利润增长中，铁塔公司上市后其所持股票价值的增长都占据了重要比例。”付亮分析说。

在三大运营商净利润中，来自主营业务的收入增长比例有限。那么，在近年来提速降费大背景下，运营商主营业务收入增量主要靠什么呢？

通信服务收入仍是运营商主营业务收入的大头。其中，2018年，中国移动通信服务收入为6709亿元，同比增长3.7%；中国电信通信服务收入为3504.3亿元，同比增长5.9%；中国联通通信服务收入为2637亿元，同比增长5.9%。

众所周知，宽带业务竞争激烈，盈利空间有限。2018年，受语音及短彩信业务收入下滑影响，中国移动的移动服务收入甚至出现了增速下降。

而在通信服务收入中，手机上网流量收入一直被外界视为运营商的主要盈利来源。数据显示，2018年，中国移动手机上网收入达3693.81亿元，同比增长9.8%；中国电信手机上网收入达1112.18亿元，同比增长22.4%；中国联通手机上网收入达1048亿元，同比增长13.7%。

“但实际上，因为移动流量平均资费快速下降，使用量又高速上涨，使得运营商流量收入在弥补手机语音收入下降后，仅中国电信的移动服务收入增幅较快，以手机业务为主的中国移动甚至是负增长。”付亮表示，在宽带方面拥有核心优势的中国电信、中国联通，也双双陷入负增长，只是因为其他业务的拉动以及大力压缩成本，才交出了一份不错的财报答卷。

2018年，三大运营商在新兴业务领域方面成绩亮眼。其中，中国移动的物联网智能连接数净增3.22亿，规模达到5.51亿。此外，咪咕视频收入同比增长21.7%。

中国联通的产业互联网业务收入同比增长45%，达到230亿元。其中，信息通信技术业务收入为56亿元，同比增长69%；物联网业务及大数据业务收入分别达到21亿元和6亿元，同比分别增长48%和284%。

中国电信的信息及应用服务收入为834.78亿元，同比增长14.3%，占经营收入的比重高达22.1%。此外，天翼高清用户突破1亿户，物联网智能连接数增长141%，达到1.07亿。

“三大运营商营运利润增加，还因为成本下降。在连续提速降费下，运营商不断收紧开支，大幅压缩成本。”付亮说。

在这样的背景下，三大运营商对于5G投资也趋于谨慎。据了解，2019年，中国移动将建设3万个至5万个5G基站，总投入规模不会高于2018年，有专家预计将不超过100亿元；中国电信表示，2019年将把5G基站增加到2万个，在5G建设方面的投入预算为90亿元；中国联通则表示，在5G组网方面将投入约60亿元至80亿元。（记者 黄鑫）

(责编：仝宗莉、蒋琪)