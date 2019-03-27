原标题：版号解冻三个月 游戏行业冬去春来？

版号解冻三个月 游戏行业冬去春来？

目前已下发十批，892款游戏获得版号，腾讯网易所获数量不如预期，但已见获利涨势回暖

“原本我们计划在一个月内开始对游戏进行宣发然后上线，但没想到游戏团队已经基本解散了。”版号重启后，终于在第八批等来版号的林墨（化名）愁容未减，他所在的游戏公司已经整整一年没有获得过版号，不少已研发但未能上线的游戏成了尾货。

他向记者表示，这款游戏的团队目前只剩下不到10个人，公司需要重新招募一批美工和设计，预计还需要两三个月才能上线。

拿到版号但团队已经解散，这样的故事在游戏版号“解冻”后已不鲜见。从2018年3月到12月29日，国内游戏厂商经历了整整275天的版号荒。如今，版号已下发十批，892款游戏获得版号，不过，腾讯、网易这样的大厂所获数量不如预期。尤其“吃鸡”游戏《绝地求生》迟迟未能过审，拖累腾讯业绩。

版号重启就像一辆汽车的引擎再启动，游戏行业何时能恢复甚至能否恢复过去的增速，仍是未知之数。

游戏版号审批节奏加快，数量却远不如前

自去年12月29日版号重启以来，目前已下发十批版号，每批发放数量从73款到95款不等，目前已有892款游戏获得版号。

但与过去相比，目前的版号下发数量已大幅减少。2017年全年，游戏版号下发数量高达9384款，月均下发数量为700款左右，如今三个月版号总数才抵得上前年一个月的数量。按照目前数量来看，2019年版号下发数量将在3000款左右。

记者注意到，如今不少游戏公司获得了版号，只是腾讯、网易这样的大厂获得的数量不如预期。早前几批版号下发时，有业内人士曾向记者表示，游戏版号是按上报顺序审批，大游戏厂商并非优先审批，不过从目前已下发的十批版号来看，中小厂商明显更受青睐。

对此，有消息人士表示，考虑到版号停发对中小游戏企业的影响更大，因此在一定程度上可能优先将版号向中小厂商倾斜。

由于版号停发近9个月，中宣部版权局需要先清理前期报批的游戏库存，预计库存在5000至7000款不等。有游戏企业高管向记者表示，其在去年6月申报的游戏已经在上个月获批；此外亦有游戏公司内部人士向记者表示，虽然其游戏资料上报较迟，但也已经获得版号。

此外，在过去十批下发的版号里，进口游戏迟迟未见踪影，市场认为这是有关部门大力扶持国产游戏的措施。

收入下滑，大小游戏公司“过冬”

由于版号问题，国内游戏产业在2018年遭遇前所未有的严峻挑战。根据中国音数协游戏工委（GPC）和伽马数据（CNG）联合发布的《2018年中国游戏产业报告》显示，2018年中国游戏产业在整体收入上的增幅明显放缓，中国游戏市场实际销售收入为2144.4亿元，同比增长仅为5.3%。

版号停发对游戏公司的影响不小。以三七互娱为例，其在早前发布的2018年业绩快报中表示，因受到版号限制、游戏行业增速整体下滑等因素影响，子公司上海墨鹍研发和发行进度不达预期，导致其主要游戏在2018年第四季度未能上线并产生收入及利润，使得上海墨鹍的经营业绩低于预期，公司对上海墨鹍计提了商誉减值准备，导致公司2018年度的利润下降。

上海墨鹍成立于2013年，代表作有《全民无双》《择天记》等。2016年，三七互娱以股权转让及增资方式取得上海墨鹍31.57%的股权，次年以发行股份及支付现金相结合的方式，作价9.53亿元购买上海墨鹍剩余68.43%的股权。

当时，上海墨鹍承诺，2016年至2018年期间公司净利润不低于1.03亿元、1.28亿元及1.68亿元，但实际上该公司在2016年和2017年的净利润为1.09亿元和-4500万元，这导致三七互娱拟计提商誉减值准备合计9.6亿元。

不过，在3月18日，工商资料显示上海墨鹍发生股权变更，今日头条孙公司北京朝夕光年信息技术有限公司成为该公司的新股东，三七互娱完全退出，法定代表人亦改为今日头条的高级副总裁张利东。对此，三七互娱方面向记者表示，这是“战略考虑和策略调整”。

而对于腾讯和网易两大头部游戏公司来说，版号收紧在2018年的影响已悉数反映在财报上。腾讯日前发布的2018年财报显示，其游戏收入占总营收比重已下滑至56%，这一数字为腾讯近11年以来的新低，四季度其网络游戏业务收入同比下降0.7%、环比下降6.25%。

与腾讯类似，网易游戏对公司的营收贡献率已经从2016年的69%下降至2018年的30%，这一方面是因为其非游戏收入（主要为电商）大幅增长，另一方面则是因为网易的游戏收入净增长逐渐下降，2018年同比只有39亿元的增幅。

除此以外，版号收紧的影响也一定程度上反映在游戏企业重组并购上。今年3月，英雄互娱计划借壳赫美集团，深交所就此下发问询函，要求英雄互娱说明公司未取得版号或通过备案审核游戏产品的具体情况，是否对本次交易构成实质性障碍。据记者了解到，版号重启以来英雄互娱至少已获得三个版号，分别是《风物语》《玩具英雄》和《苍蓝前线》。

至于刚刚作价298亿注入世纪华通、获有条件通过的盛大游戏暂时未见获得版号，但不排除其通过中介已获得版号，或者代理运营其他游戏公司的项目。据记者了解到，不少游戏公司并不一定以自身公司身份上报游戏，而是通过各地的出版社或中介机构进行申请。

“吃鸡”虽未获批，腾讯游戏开始回暖

此前有观点认为，网络游戏道德委员会的介入将放慢游戏审批的速度，但事实上自版号重启以来审批速度不断加快，目前已基本形成每周一批版号下发的节奏。据记者了解到，网络游戏道德委员会在去年12月7日对首批存在道德风险的网络游戏进行了评议，其主要针对的是舆论关注的热门游戏，并非对所有游戏进行审议。

但目前来看，道德委员会对重点游戏的审批影响较大。腾讯总裁刘炽平日前在腾讯2018年业绩发布会上表示，现在《绝地求生》的版号公司正积极沟通，但没有新的进展，“我们未来可能也会对这些游戏进行各种各样的修改，看能不能拿到。”

截至第十批版号下发，腾讯在财报中公布已获得8个版号，包括7款手游及1款PC游戏。据记者了解到，这8款游戏中有4款为腾讯自研，分别是《折扇》和《榫接卯和》两款游戏，以及《浪漫玫瑰园》和《寻仙2》（端游）；另外4款游戏则来自合作伙伴，分别是《完美世界》和《龙族幻想》（由祖龙娱乐研发），剩余两款游戏为《银河掠夺者2》和《执剑之刻》，是腾讯极光计划的孵化产品。

虽然外界一直期待的“吃鸡”游戏《绝地求生》至今仍未获批，但版号重启对腾讯来说已经是利好消息，因为其依然能够通过代理运营其他厂商的游戏获利。以《完美世界》为例，这款游戏在今年1月获得版号仅两个月后便由腾讯独代发行上线。根据其研发公司完美世界披露，《完美世界》在头12小时新增用户突破260万人，次日跻身苹果商店免费榜第一，上线4天拿下畅销榜第一。

国金证券在研报中预测，《完美世界》首月流水有望超6亿，全年流水约20亿至30亿。有业内人士向记者分析，腾讯与头部游戏厂商一般为七三分账，《完美世界》能在一定程度上缓解腾讯游戏的增长荒。

一年一度的腾讯UP大会是观察腾讯游戏的最好窗口。近观最近几年腾讯在UP大会上发布的新游戏数量来看，版号问题对其影响不小。2017年，腾讯互娱在UP大会上一口气发布31款游戏（22款手游+9款端游），但这一数字在2018年和今年已跌落至26款（20款手游+5款端游+1款跨平台游戏）和19款（不含功能游戏）。据记者统计，在今年的新游戏发布会上，只有《龙族幻想》《剑网3指尖江湖》《星露谷物语》已获得版号，其余像《我的起源》《荒野乱斗》《权力的游戏》等热门游戏尚未获批。

事实上，腾讯在去年UP大会上发布的游戏仍有部分尚未获得版号，这些游戏多为进口游戏，如《堡垒之夜》这样的大作，虽然已经取得游戏类文网文证（下称文网文），但版号重启以来一直未能获批，其中一个重要原因是去年8月进口游戏文化部备案暂停，至今仍未重启。

好消息是，中宣部版权局正推动有关简化游戏审批流程的工作，例如版号的下发或不再与文网文挂钩。按照此前的规定，一款游戏要先申请到文网文，才能申请游戏ICP许可证，拿到ICP许可证，才能申请版号。但记者留意到，近期一些游戏在未取得文网文的情况下已获得版号，例如网易的《堡垒前线》和天神娱乐的《凯瑞利亚》。（记者 陆一夫）

(责编：仝宗莉、蒋琪)