原标题：互联网金融行业监管将着眼建长效机制

目前，互联网金融行业增量风险有所下降，存量风险业务有序化解，风险案件高发频发势头得到一定程度遏制，行业规范发展态势逐步显现。不过，整治任务依然艰巨，风险不容忽视。下一步，监管部门将推进长效监管机制建设

2016年互联网金融风险专项整治启动以来，增量风险有所下降，存量风险业务有序化解，风险案件高发频发势头得到一定程度遏制，行业规范发展态势逐步显现，监管自律市场协调配合的行业治理机制不断完善。不过，整治任务依然艰巨，风险不容忽视。

行业风险仍处高位

互联网金融行业初期由于野蛮生长，一段时间内行业基本处于“无准入门槛、无行业规则、无监管主体”的“三无”状态，行业风险积聚并不断暴露。

2016年4月份，国务院启动互联网金融风险专项整治工作，稳妥有序推进P2P网络借贷、股权众筹、互联网保险、第三方支付等领域专项整治，切实防范区域性系统性金融风险。

“互联网金融风险专项整治启动后，虽然暂停了‘理财’‘投资’等16类字样名称注册，但大量机构以‘网络科技’‘信息服务’等其他名称注册并非法从事互联网金融活动，隐蔽性更强。”浙江省地方金融监管局相关负责人告诉经济日报记者。

金融风险隐蔽性、传染性、广泛性和突发性在互金行业更加突出，整治任务艰巨。比如，礼德财富在风险暴露前，精心包装、自融自保，从未出现逾期情况，还被部分行业第三方评估为标杆企业。2018年7月份，因资金链即将断裂，董事长郑彦森出逃国外（去年9月份已被公安机关抓捕归案），风险随之暴露，涉及待偿余额约12.5亿元、投资人过万人，被公安机关以涉嫌集资诈骗立案侦查。

“目前，广东省P2P网贷行业风险高发、频发势头得以初步遏制，在运营机构数逐步下降，存量风险逐步释放。与此同时，需保持清醒认识，导致网贷行业风险暴露的因素并未根本性改善，行业依然存在风险隐患，整治任务依然艰巨。部分机构风险集聚，不容忽视。”广东省地方金融监管局相关负责人说。

大力引导良性退出

“当前，广东省互联网金融风险专项整治的工作重点在P2P网贷领域，正在统筹推进合规检查和分类处置，加大力度引导良性退出。”据广东省地方金融监管局相关负责人介绍，广东网贷行业显著呈现“两个集中”的基本特征：一是全省P2P网贷机构主要集中在珠三角地区。其中，广州、深圳、东莞三市平台数量合计占比超90%，借贷余额占全省99.5%。二是业务规模主要集中在头部机构，尤其是借贷余额超百亿元的7家机构，借贷余额占全省70%以上。在整治工作中，广东省坚持“抓牛鼻子”，聚焦广州、深圳、东莞等重点市和业务规模较大的重点机构开展整治。

专项整治开展以来，浙江省互联网金融总体风险水平大幅下降，案件高发频发势头得到有力遏制。据浙江省地方金融监管局相关负责人介绍，浙江P2P网络借贷等重点领域增量得到遏制，存量压降效果明显，机构合规意识显著增强；依法取缔和打击了一批非法从事金融活动的机构，形成有效震慑。

在P2P网贷方面，浙江省地方金融监管局相关负责人表示，将进一步做实合规检查，以合规检查促“三降”落实、良性退出、合规经营和风险出清。按照国家部署要求，加强风险有效管控，稳妥处置存量风险，引导辖内机构有序退出或转型，切实防范处置风险的风险，提高投资者资金兑付比例。

建立监管长效机制

互联网金融在一定程度改善了金融服务的可获得性，是践行普惠金融的重要载体。因此，对于互联网金融行业不能“一竿子”打死。

广东省地方金融监管局相关负责人则表示，从近年专项整治实践来看，有几点启示：一是从事金融必须要有高门槛强监管，尤其是面向不特定对象的金融活动，必须要严格准入、严格监管；二是严格区分金融创新与金融诈骗，严防以金融创新名义行金融诈骗之实；三是金融创新要与金融监管能力相匹配，避免出现监管盲区；四是强化投资者教育，打破刚性兑付任重道远，要不断向投资者揭示风险、强化风险自担意识。

“具体到P2P网贷领域，仍存在一定监管漏洞，需进一步研究构建长效机制。”广东省地方金融监管局相关负责人认为可重点探索两个方面：一方面，必须建立闭环强监管机制。着力提升准入门槛，强化公司治理和股东责任，建立主发起人机制，对主发起人进行资质限定；研究将借贷规模与实收资本挂钩，并健全合格投资者机制。另一方面，还应加快监管科技建设，健全完善非现场监管系统，督促在营机构全面接入，实现网贷机构后台系统与非现场监管系统实时对接，加强全流程全链条动态监测预警。

良好的互联网金融生态，离不开金融消费者素养的提升。广东省地方金融监管局相关负责人认为，当前，互联网金融行业合格投资者机制尚未健全，广大投资人风险意识、契约意识尤其是风险自担意识薄弱，刚性兑付依然较强。

因此，需要强化互联网金融领域的投资者适当性管理和教育，包括引导投资者认清互联网金融的风险本质、形成良好的投资和信贷习惯。高收益意味着高风险，投资者必须提高警惕，切实增强风险意识，坚持理性投资，不能任性投资，更不能借钱去投资，要对高收益诱惑保持清醒。（记者 陈果静 姚 进）

(责编：仝宗莉、蒋琪)