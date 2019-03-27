原标题：多地频发“被法人”“被高管”现象，身份证被冒用怎么办？

广西钦州人莫振裕最近无意中发现，自己名下竟有130多家公司，注册地遍布四川、黑龙江、贵州、湖北等地。随着“个人所得税”APP上线运行，“被法人”“被高管”等各种身份冒用行为频现。为证明“我不是我”，受害人不仅花费大量时间，还常常被“踢皮球”。

公安部相关业务负责人向记者表示，近年来，公安部在全国范围内全面启动居民身份证登记指纹工作，建设失效身份证信息系统与公民身份信息系统联网核查。未来将进一步责成地方公安机关就遗失身份证效力问题尽快核实，并督促协调工商、税务等部门更正信息。

不知情下“被法人”“被高管”

“我刚大学毕业，从来没开过公司，很多地方去都没去过，怎么会有以我名义开的公司呢？”莫振裕不知道该怎么办，尤其担心这些公司发生违法行为让自己惹上麻烦。

无独有偶，家住北京丰台区的熊女士表示，最近在企业信用信息查询系统发现，在不知情的情况下，她被注册为共赢渠道（北京）、共赢时代（北京）、共赢体系（北京）和共赢创新（北京）四家投资股份有限公司的监事。

记者调查发现，个人身份信息被冒用主要分两种情形：一种是身份证丢失，原身份证被冒用；还有一种是身份证委托给别人使用时被冒用。

“我们查到过一个公司法人身份被冒用的，法人代表是一个蹬三轮车的老大爷，身份证曾经被人借用过。”成都市市场监管局注册登记部门的负责人陈建国说。

身份证被冒用经常给受害人带来严重后果。西南某高校教师吐槽，因为丢失了身份证，他毫不知情地成了北方某建筑劳务公司的法定代表人兼股东。最近打算外出时，发现自己被限制乘坐飞机、高铁。原来，他“被法人”的那家公司因欠款被告上法庭，法院对他这位“法人代表”下了限制消费令。

中国人民大学法学院教授刘俊海说，身份证被冒用后，受害者可能背上两口“黑锅”：一是别人挣钱“你”纳税，二是别人欠钱“你”还钱。如果被冒用的企业出现问题，还可能遭遇消费行为受限、无法申请信用卡、无法获得政府采购市场的招投标机会等。

为证明“我不是我”有多难？每注销一个公司身份信息需半年

熊女士告诉记者，在发现“被监事”后，她前往派出所报案，民警告知她属于个人身份信息泄露，要想注销监事身份信息还要通过工商部门。而工商部门告知她，这类情况目前只能走诉讼程序才能解决。

与之相比，“被法人”还需要不同的注销方式。记者了解到，如果身份被冒用注册成为公司董事等身份，还需要当事人提交相应证明材料、自费进行笔迹鉴定等多个流程，每注销一个公司身份信息，所用的时间要在半年左右。

一名基层税务人员介绍，受害人在个税APP上申诉身份被冒用，需在APP端提交证据。相关税务部门工作人员确定涉事单位后，会与负责该单位的税收管理员核实情况，如确系冒用，将会在个税APP上进行相关情况变更。目前，该项工作没有明文规定办理期限。

记者从成都市市场监管局了解到，市民遭遇被他人冒用身份骗取工商登记的情况，可向属地市场监管部门投诉举报，也可选择司法途径“解套”。

记者从南昌、青岛等地公安部门了解到，公安机关在为公民办理身份证补领时，并不会对声明遗失的真伪情况做出判断，也不会对此出具相关证明。公民如果因身份信息被冒用遭遇严重后果，民事纠纷可向法院起诉司法处理，对涉及犯罪的情形可以报案处理。

但是，北京市一中院法官杨力告诉记者，在司法实践中，一旦涉入法律纠纷，受害人想要证明自己无辜难度不小。要承担举证责任，如提供证据证明本人未参与、不知情，属于被冒用。被冒名登记为股东的，还要证明工商登记中非本人签名、未参与公司经营分红等等。

商事登记制度需严管，把联合惩戒机制落到实处

多位业内人士指出，从公民“被法人”事件频发来看，商事登记制度需严管，在配套举措上进一步完善细化。

专家建议，要从源头上解决身份证被冒用进行企业注册登记的问题，应建立统一的企业实名制登记系统。利用国家市场监管总局的法人库、公安人口信息库，借助电子签名等信息技术手段，试点开展企业投资人、高管人员网上在线或窗口现场实名身份认证，探索从源头上防控冒用身份证信息进行虚假注册。

刘俊海建议，相关部门发布联合规章，建立信息共享的假冒注册信息撤销制度，形成无缝对接信息网，让受害人实现“一键举报”，尽量减少各种不确定性风险。

公安部相关业务负责人表示，下一步，公安部考虑会同主要用证部门联合发文，落实身份证核查责任和实名登记制度，建立冒用身份证人员黑名单制度。

同时，公安机关也提醒广大群众：一旦发现丢失、被盗及时就近就地申报挂失并尽快补领新证，有效期满及时换领新证并交回旧证。登记包含指纹信息的居民身份证可有效防止被他人冒用，群众可随时到公安机关办理。（

(责编：蒋琪、仝宗莉)