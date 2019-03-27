报告：90后购物更精打细算 70、80后偏爱拼多多

移动大数据平台QuestMobile发布最新“她经济”洞察报告显示，截至2019年1月，女性用户人均打开APP个数达21个，高于移动互联网的平均水平，主要为短视频、综合电商、社交等三类。
其中，70、80后女性最爱使用的典型APP为新电商平台拼多多。报告分析认为，女性购物时更加精打细算，而拼多多的拼团模式带动了她们日常生活用品的采购需求。
报告显示，女性网民月人均使用时长同比增长14.1%，90后女性贡献时长最长，00后增速最猛 。其中，90后虽然用户数下滑了0.6%，但在整体时长上却一骑绝尘，月度使用达到137个小时，超过80后、70后的122小时、107小时。
截至2019年1月，女性用户人均打开APP个数达21个，高于移动互联网的平均水平。根据此前相关数据报告，移动互联网人均APP打开个数为19个。
这21个APP主要为短视频、社交、综合电商等，基本满足女性人群的移动互联网行为。其中90后女性最爱尝鲜，人均打开APP超24个，00后女生紧随其后达到22个。
报告指出，女性人群购物欲望强烈，且自我提升及孩子教育需求高涨，在综合电商、K12 行业渗透率有明显提升。
截至2019年1月，00后女性用户中的电商渗透率达到69.1%，90后女性达到了89.5%，80后女性的渗透率最高，达到了99.4%。
在拼多多、今日头条、新浪微博、美颜相机及各类短视频等女性最爱打开的20多个APP中，移动互联网70和80后女性最爱使用的典型APP是新电商平台拼多多，达到3240万，TGI(Target Group Index，目标群体指数)高达80.5%，超过各类短视频应用。
QuestMobile报告对此解释称，70后女性已过不惑之年，有一定的财富积累，且时间充裕，80 后女性则“承担着女人、妻子、母亲的多重角色”，“同时也是家庭购物决策的主导者”，拼多多的社交拼团模式“带动她们的日常生活用品的采购需求”。
性价比和理性正在成为女性用户的购物新标签。除了70、80后女性更追求理性务实外，90后女性购物时也更加精打细算，在优惠比价、导购分享行业渗透显著高于全网。
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