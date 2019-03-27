博鳌亚洲论坛话跨境电商：与全球化互促发展

跨境电商如何面临全球化中的新挑战？如何给消费者带来更多便捷和实惠？消费者的信息应如何进行保护？26日下午举行博鳌亚洲论坛分论坛——跨境电商如何跨越全球化中的新挑战，多位嘉宾就上述问题进行讨论。
中国商务部原副部长廖晓淇认为，全球化是电子商务发展的基础，没有全球化、科技和互联网的发展，就没有跨境电商。而跨境电商一定会促进全球化进程，在当前全球化面临挑战的情况下，跨境电商应积极发挥其促进作用。中国电子商务发展既快又好，受到世界公认，现在正采取各种措施促进跨境电商的发展。
杭州嘉云数据科技有限公司、Club Factory创始人兼首席执行官楼云表示，跨境电商能将更好的商品展示给海外客户，令数十亿人从中受益，并促进跨国合作，创造更多的就业创业机会。通过大数据分析，一方面可以了解消费者的需求，另一方面可解决国内中小企业的过剩产能，跨境电商平台还可以在海外建立客服体系，服务于中小企业和消费者。
东南亚电商平台Lazada集团首席执行官皮尔·彭龙说，全球化进入了第二轮革命浪潮，过去二三十年跨境贸易80%以上发生在大型企业中。未来将看到越来越多的中小企业，通过跨境电商将商品输送给消费者。比如在雅加达甚至全球其它小城市，都可以轻易获得来自全球的商品，受益于全球化的积极推动。
在谈及用户数据及其隐私保护的问题时，廖晓淇说，数据需要流动，也需要保护。在数据安全的问题上，各国政府都在做适当的工作，电子商务企业要遵守这个国家的规则。但他认为，对数据的过度保护，将不利于商品贸易的发展。
PayPal副总裁兼全球政府关系主管理查德·纳什表示，PayPal业务遍及200多个国家，每个国家都有不同的要求，所以经营难度很大。PayPal很尊重用户数据的私密性和安全，也理解当地政府的执法要求。但跨境电商的运行来源于数据的流动，以使得服务更加人性化。因此，跨境电商要找到一种方法，平衡各方的利益。
据悉，目前有超过50万个中小企业在Lazada上交易。皮尔·彭龙说，我们的工作一方面要确保他们在平台上交易，满足本地的监管与条例要求，另一方面要确保个人数据不被泄漏和分享。
Chemist Warehouse大中华区CEO詹惠惠表示，消息者数据受制于各个国家的法律规定，目前并没有那么流动，但随着电子商务全球化发展，需要各国探讨出一个解决方案，以将数据打通。(记者 洪坚鹏 刘荫)
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