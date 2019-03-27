原标题：北京南站与地铁换乘一次安检获好评 能否推广到西站？

原标题：换乘一次安检能否推广到西站？

明明铁路已经过了一次安检，下了火车却还要接受一次地铁的安检。在北京西站，每逢铁路列车到达高峰，地铁安检通道内便会排起长长的队伍，不少乘客对于这种重复安检的行为表示不解。

重复安检拖慢进站速度

周日下午1点，记者来到北京西站地下二层，此时站内地铁安检队伍已经填满了整个安检通道，乘客进站速度十分缓慢。记者注意到，北京西站地铁站位于站内南北通道中央，而地铁的安检等候区则设置在了南北通道内侧，安检通道的金属围栏几乎贯穿了整个南北通道，把地铁站团团包围了起来，并占据了通道约一半的宽度。

“从火车上下来本来就很疲惫，在地铁口还要排上15分钟的时间才能进站，遇上节假日，等待的时间就更没谱了。”经常来往石家庄与北京的小何告诉记者，相比其他地铁站，西站地铁安检口的工作人员会分批放行旅客，安检的速度反而拖累了进站速度。

不仅铁路下车的旅客不满意重复安检，周边居民和上班族同样不满意这样的安检安排。

来北京西站附近办事的韩先生表示，如果取消针对铁路出站旅客的安检，单独安排站外旅客进站安检，可以大大减少安检的时间和工作量。“北京西站铁路下车的旅客本身就多，而这些人已经接受过了铁路安检，到了地铁还要跟着我们这些人混着一起安检，反而耽误了我们进站安检的时间。”

“不过也并非一直都有排队，有时候坐地铁，却发现安检这边一个排队的也没有，直接就能进，但这种情况相对来说少一些。”韩先生补充道。

多地铁路地铁安检实现互认

记者了解到，从去年开始，铁路换乘地铁免除安检的做法已在多个城市实施。

去年8月起，北京南站率先取消了地铁安检，极大方便了旅客出行。铁路旅客到达北京南站地下层后若想换乘地铁，在闸机处刷卡就可直接进站，无需再次安检。市民若是想从车站周边进入地铁站，只需要在进入北京南站站房时接受铁路安检，进入地铁时同样无需重复安检。

今年春运期间，为快速疏散到达客流，深圳北站与深圳地铁实施铁路出站与地铁进站互检互认模式，铁路与深圳地铁在深圳北站高铁A2出口联合开设绿色通道，旅客可免安检直接到达地铁进站口。

而在去年12月，天津站枢纽实现全国首例铁路及地铁双向安检互认，即“一次性安检”，旅客乘坐地铁至北广场赶火车进站或者乘火车至北广场换乘地铁，不再需要“二次安检”，极大方便旅客出行。

据《今晚报》报道，“一次性安检”改造完成后，天津站将北广场原有安检点位全部调整至负一层公共区域，安检点位由原有的9个调整为8个。同时，修订颁布了《天津市轨道交通安全检查操作规范（试行）》，统一了地铁和铁路的安检标准，为实施双向互认的“一次性安检”奠定了基础。

此外，成都东站、犀浦站、厦门北站安检互信已经落地，广州、武汉等城市安检互信仍在研究当中。

安检互认需环境密闭

北京南站取消出站换乘地铁时的再次安检，深受旅客好评。为何同为地下换乘站的北京西站却迟迟未能实行？

北京地铁运营公司回应，目前，北京南站完成的铁路与地铁安检的单向互认属于试点，今后仍需要评估效果再推进至其他车站，相关部署和安排需要由上级单位决定。

北京铁路公安处北京西站派出所张婷介绍，目前旅客从北京西站铁路出站口出来，需要穿越一段公共区域才能到达地铁站进站口，因此在进入地铁之前仍需要进行安检。“铁路出站口到地铁进站口之间目前没有专用的通道，旅客出了出站口之后还会接触到未安检的区域，所以在进入地铁之前，旅客携带的物品到底安不安全，是无法确定的。”对于今后能否更改安检区域来减少旅客安检次数，张婷则表示，仍需要协调各方面来解决。

一位在北京西站工作的地铁工作人员说，如果铁路与地铁实行安检互认，也需要一定的条件，首先换乘环境应该是密闭的，此外公安部门也有相应的要求。

本报记者 李博

(责编：赵爽、仝宗莉)