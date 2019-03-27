原标题：博鳌论坛探寻亚洲经济增长新动能

博鳌亚洲论坛2019年年会3月26日至29日在博鳌举行，年会主题为“共同命运、共同行动、共同发展”。博鳌亚洲论坛26日发布了四大学术报告，问诊世界经济、亚洲经济发展形势与区域合作。四份报告充分考虑了亚洲和新兴经济体面对的复杂形势，对亚洲经济和区域合作的前景充满信心。

亚洲经济保持活力

博鳌亚洲论坛26日发布了2019年度《亚洲经济一体化进程报告》《新兴经济体发展报告》《亚洲竞争力报告》《亚洲金融发展报告》四大学术报告。其中，《亚洲金融发展报告》为首次发布。

2018年，全球多边贸易和经济体系面临考验。《亚洲竞争力报告》指出，2018年，世界经济保持了温和增长态势，但动能出现放缓迹象。随着全球贸易摩擦加剧，主要经济体货币政策出现分化，国际资本流动加大，金融市场及能源等大宗商品价格波动加剧，国际经济形势不稳定及不确定因素增多。

博鳌论坛发布的四份年度报告显示出亚洲经济及区域合作逆势而上的前景。

《亚洲竞争力报告》指出，面对不利的外部环境，亚洲经济体继续推进改革议程，不断改善企业营商环境。亚洲主要经济体保持稳步发展，成为继续支撑世界经济发展的主引擎之一。报告显示，27个经济体的得分相比上一年度有所提升，且各经济体之间的差距正在缩小，反映出更为健康和平衡的整体形势。

《新兴经济体发展报告》的加权统计显示，E11（二十国集团中的11个新兴经济体，即阿根廷、巴西、中国、印度、印度尼西亚、韩国、墨西哥、俄罗斯、沙特阿拉伯、南非和土耳其）国家2018年的经济增长为5.1%，基本与去年的预测数据吻合。尽管在短期内经济面临下行压力，部分市场主体对本国未来形势持谨慎甚至悲观态度，但随着各国结构性调整和深化改革的红利持续释放，发达国家尤其是美、德等国货币政策转向中性，预计2019年新兴经济体整体保持中高速增长的势头仍将持续。

《亚洲金融发展报告》从基础设施的角度回顾了区域一体化的进展，剖析了亚洲地区基础设施融资不足的发展困境，并提供相关的政策建议。报告指出，基础设施的匮乏和低效已经成为制约部分国家经济社会发展的瓶颈，即使在经济最为发达的东亚地区，仍存在基础设施投资的缺口。基础设施建设为促进贸易与投资增长、减贫、发展发挥了巨大作用。

约翰霍普金斯大学东亚研究中心主任肯特·凯尔德表示，自2018年秋季开始，全球经济放缓，并蔓延到很多地区，存在的不确定因素很多。亚洲经济仍然具有巨大活力和潜力。亚洲目前在全球发展格局中占有重大比例，2018年，全球经济增长的60%来自于亚洲。

谋求共同发展

本届博鳌亚洲论坛年会以“共同命运、共同行动、共同发展”为主题。有观点指出，这一主题对亚洲各国意义重大。随着新一轮高规格区域贸易协定和互联互通倡议的落地，亚洲新兴经济体不仅是世界经济的重要引擎，也将继续成为全球化的重要推手，而这也将为经济增长提供新的动能。

2019年度《亚洲竞争力报告》指出，在现有技术平台上，当前世界经济复苏挖掘的是国际合作红利；一旦全球化受阻，国际合作红利难产，世界经济复苏和各经济体增长将难以为继。坚定地走区域合作和经济一体化的开放道路，是破除当下“囚徒困境”的根本途径。

国际货币基金组织副总裁张涛指出，要应对经济增长的不确定性，必须继续努力增进亚洲经济的一体化。如果取消所有的非关税壁垒，在接下来十年左右的时间当中，亚洲经济受益的幅度将相当于增加10%到15%的国内生产总值。

博鳌亚洲论坛秘书长李保东表示，单边主义和保护主义是企业家、学者和媒体人士的共同关切和最大忧虑，而全球化下的共同发展则是所有人的共同愿望。维护以贸易规则为基础的国际秩序，坚持国际化与国际规则，共同制定共同遵守，共同沟通共同改革，只有这样才能真正解决国际争端，共同发展共同进步。

根据《亚洲经济一体化进程报告》统计，2017年-2018年亚洲地区共签署了17个新的自由贸易协定，约70个双边协定目前正处于谈判中，更有CPTPP、RCEP等高水平协定明显提速。亚太地区无疑仍是区域主义最为活跃的区域之一，亚洲经济的自身依存度不断提升。

《亚洲金融发展报告》指出，随着对智慧、绿色和可持续高质量基础设施的需求不断扩大，亚洲及区内外国家提出诸多互联互通的倡议，例如中国的“一带一路”倡议、东盟国家的“互联互通总体规划2025”、欧盟提出的“欧亚联通战略”等。以多边开发机构为主的国际组织和各国的开发性金融机构在基础设施融资领域发挥着越来越重要的影响和推动力，为亚洲一体化提供坚实的物质基础。

创新孕育增长新动能

创新也是本次博鳌论坛的一大关键词，其中孕育的增长新动能也受到热议。

张涛认为，亚洲和新兴市场的经济体要想应对不确定性，必须竭尽全力支持创新。创新带来一系列的新技术能够提高效率，提高劳动生产率。“在过去20年当中，信息通讯技术等各类新技术已经占到了人均收入增长的三成。我看不到有比支持创新更好的办法来推动增长”。

罗兰贝格大中华区副总裁许季刚对《经济参考报》记者表示，当前经济发展的最大新动能是在多个新技术实现突破的基础上，整个价值创造体系和生产组织体系的结构性变化。例如分布式、多元能源、低成本、高效率和注重全过程节能为特征的先进能源体系或者说能源物联网正在兴起，并给经济发展注入新的发展动能。在传感与计算技术、互联技术、系统控制技术的发展基础上，生产体系的重整也实现了价值创造的重构，使得大规模定制成为可能，这又会促使整个社会对于产品需求以及定义方式上的变革。

(责编：李楠桦、仝宗莉)