原标题：银行理财收益微升 北京地区保本型理财收益上升到3.61%

原标题：银行理财收益微升至4.23%

本报讯（记者张品秋）普益标准监测数据显示，上周326家银行共发行了2064款银行理财产品（包括封闭式预期收益型、开放式预期收益型、净值型产品），发行银行数减少5家，产品发行量增加76款。其中，封闭式预期收益型人民币产品平均收益率为4.23%，较上期增加0.01个百分点。

从全国的数据来看，25个省份的保本型银行理财产品收益率实现环比上涨。北京地区保本型理财的收益从3.53%上升到3.61%；30个省份的非保本型银行理财产品收益率实现环比上涨，北京地区的非保本型理财的平均收益没有变化，仍为4.27%。

上周面向个人投资者的存续的开放式预期收益型理财产品共302085款，较此前增加16980款。其中，全开放式产品数量为249516款，较上期增加16633款；半开放式产品为52201款，较上期增加357款，收益率披露较为完整的产品有301709款。

上周在售的开放式预期收益型人民币产品数量为6509款，较上期减少134款。其中，全开放式产品数量为4190款，较此前一周减少27款。

(责编：赵爽、仝宗莉)