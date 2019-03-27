原标题：智能门锁：正在叩开智能家居的大门

随着物联网技术的快速发展，中国开始逐步迈进智能化时代，这无疑为中国的门锁行业打开了新的大门。数据显示，2015年至2018年，中国智能门锁总体销量持续保持高速增长。同时，随着人们安全意识的不断提高，智能门锁也将逐步走进千家万户，成为家庭安防的新任“守护神”。

行业增长势头明显

智能门锁经历了传统机械门锁到电子门锁，再到智能门锁的发展历程。区别于传统机械锁，智能门锁在用户识别、安全性、管理性方面更加智能化简便化，是结合先进技术制作而成的复合型锁具。同时也是智能家居重要组成部分，可建设完善安防家庭智能控制能力及匹配提供各项智能化的家居服务。

全国锁具行业信息中心数据显示，2017年中国智能锁行业整体销量超过700万套，交易规模近100亿元。到2018年，仅上半年全国智能锁行业的整体销量就超过了830万套，增长势头明显。预计到2020年，中国智能门锁销量将突破3500万套。

经过在淘宝和京东上查询，《工人日报》记者发现，目前线上销售的智能门锁主要以指纹锁和电子密码锁为主，并且多数都兼容指纹和密码两种开锁方式，其价格从几百元到上万元不等。

目前，智能门锁产业主要集中在深圳、金华、中山、佛山、温州、杭州等地。全国制锁行业信息中心的数据显示，2018年深圳的产销量占比最高，达到全国的21%左右，金华与中山紧随其后。我国智能门锁展现出了行业新局面。据前瞻产业研究院数据显示，截至2018年6月底，我国智能门锁生产企业已经超过1500家，智能门锁品牌已经超过3500家。

据统计，在中国的4亿个家庭中，智能门锁的渗透率约为5%，而在欧美国家，其渗透率已超过50%，日韩更是高达70%。由此可见，智能门锁在中国市场有巨大的发展空间。

多方聚力助推门锁行业发展

早在2012年，国家就将智能家居列入“十二五”规划的九大产业，发改委、工信部和科技部也将智能家居列为未来中国高新技术发展领域的重点方向之一。包括发改委、工信部在内的14个部门共同发布了《国家物联网发展专项行动计划》，明确将智能家居作为战略性新兴产品培育发展。此外，地方政府也在密集出台政策和规划，如《促进智能锁产业发展十条政策（试行）》，支持智能门锁迅速发展。

同时，随着嵌入式技术的发展、物联网及人工智能等高新技术被不断提上日程，这无疑给智能家居的发展提供了坚实的技术基础。物联网技术打破了功能上不关联互动、信息上不共享的独立家电产品间的应用障碍。而人工智能技术则能够解决智能家居产品与使用者如何实现“沟通”的一大难题。嵌入式系统技术综合了计算机软硬件、传感器技术、集成电路技术、电子应用技术为一体的复杂技术，恰恰为功能复杂、需要综合使用多种技术的智能家居系统提供了得力的解决方案。

除了国家政策和相关技术的支持，受众刚需也成为了智能门锁行业进一步扩大市场的又一重要推力。从新浪家居发布的《中国家庭门锁使用情况调查报告》中可以看到一些真实有趣的数据，记者在“中国家庭门锁安全状况”部分中看到，受访者选购门锁最关注的是“安全防盗”，占比高达86.67%；报告显示，民众对智能门锁这一全新的智能家居入口级产品表现出极高的热情。

出门忘带钥匙、丢失钥匙等经常令用户头疼不已。而智能门锁可以通过指纹、密码甚至是面部扫描等无锁孔方式开锁，这极大地解决了当前用户们的“钥匙难题”。智能门锁还具备远程开门、临时密码等一些智能化的操作，这也为用户们提供了更加便捷的家庭管理方式。智能门锁现今已在用户的心目中成为了一种具有刚需、普适性较高的智能家居单件。

安全性能成关键

智能门锁作为家庭安全第一道关卡，其产品的安全性能无疑成为了最关键一环。然而各大品牌纷纷转行生产销售智能门锁，造成了现在市面上产品鱼龙混杂、质量参差不齐的状况。门锁本属于实用功能性的家居设备产品，涉及到千家万户的安全问题，其用材与品质的安全可靠要远比它的外观设计重要。

在去年5月的永康门博会上，有人拿着一个被称为特斯拉的“黑盒子”接连破解了好几把智能锁。破锁视频一经上传，立即在业内掀起轩然大波，不少企业纷纷从淘宝上买来特斯拉线圈拍视频，并试图通过各种渠道自证清白。但即便如此，也难以抵消用户对智能锁安全性的担忧。

截止到目前，智能门锁的安全问题已是花样百出，胶带开指纹门锁、照片打开人脸识别门锁、NFC感应卡被读取复制、云端信息安全漏洞等安全问题极大影响到了用户的使用感受。

目前国内尚无相应的智能门锁国家标准。公安部出台了相关的 GA 374-2001、GA 701-2007《指纹防盗锁通用技术条件》公共安全行业标准，标准按机械强度、环境试验的严酷等级，将产品的安全级别由低到高分为 A、B 两级，规定了电子防盗锁的技术要求和测试方法。

各地区也正在加快制定智能门锁安全标准，中国电信联合公安部和电信终端产业协会（TAF）于2018年9月共同发布了《智能门锁信息安全技术要求与测试方法》，中国五金制品协会于2018年11月正式发布了团体标准 T/CHNA 1013-2018《智能云锁的功能要求》，致力全面规范智能门锁的安全管理。

业内专家认为，智能锁行业想要快速扩大市场，就要回归智能门锁的本质要求——安全，这也就要求智能门锁企业回归产品，在技术层面加强指纹识别、数字加密等方面的研发投入，通过提高门锁的安防技能、增强质量控制管理，提升消费者的产品信心和购买欲望。

当前，智能门锁已经在很多商业场景中得到应用，例如酒店、写字楼、公寓等，已经完成了市场教育过程，凭借其技术发展与消费升级，将迎来爆发式增长。然而，有相关行业专家预计，在竞争日益激烈的市场上，谁更懂得如何满足客户的智能需求，谁才能真正的抢占市场。中国家电商业协会营销委员会执行会长洪仕斌也表示，在经历一轮洗牌之后，智能锁行业也将逐渐走向以创新和质量为核心能力的健康发展之道。

(责编：蒋琪、仝宗莉)