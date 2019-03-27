原标题：“她经济”崛起，如何站上新风口？

每逢电商搞促销，这个段子就会在朋友圈流传：“各位已婚男士请注意，购物节当天起床首先要做的，一定是打开老婆的支付软件和网银，连续输入三次错误密码再去上班。”

段子背后，折射出女性消费能力的“恐怖”。再往深处挖，便是“她经济”的悄然崛起。伴随而来的，无疑是一些潜在经济风口。

女性消费领域强势上扬

3月7日，京东发布的《2017-2018美妆消费趋势报告》显示，古驰、雅诗兰黛、圣罗兰、兰蔻等奢侈品是女性消费的“座上宾”，2017年上述品牌的口红套装销售量同比增长190%。而2018年同比增长为250%。此前，天猫的数据也显示，35万女性消费者一年至少要购买12只包，近一年购买5支以上口红数量的女性用户超300万人。

如今，养生已经呈现年轻化的态势。据统计，近一年购买花胶的90后女生用户增1034%，枸杞、燕窝这样的养生食物也越来越受女性们的青睐。25岁以下购买“眼部护理套装”的女生数量增加256%。

有数据显示，家庭外出就餐消费的决定权大都掌握在女性手里，这一现象在北上广深以及江浙大包邮区、成都、重庆等发达地区表现得尤为突出，因为越发达的地区女性受教育程度越高、自主意识也越强。

日前发布的《中国女性消费调查报告》显示，中国城市女性就业比例近70％，独立经济来源为女性带来了更强消费力，近半数女性个人消费占家庭收入的1/3以上。

记者在采访中发现，奢侈品品牌正在不断挖掘女性用户的消费能力。3月1日，纪梵希天猫旗舰店开业，当日销售额达2880万元，备受女性消费者青睐的小羊皮唇膏单日销售量达5.8万支。1月6日，阿玛尼天猫旗舰店开业当天销售额达1700万元。而这，仅是电商驱动奢侈品品牌销售额爆发的一个缩影。

天猫数据显示，过去一年，车和珠宝的消费分别同比增长41.71％、31.39％。重庆女性新车消费的增速则称霸全国，高达156.85％。

追求物质和精神的双重独立

在前不久亚马逊中国发布的《数字时代新女性调研报告》称，数字时代让女性消费矩阵呈现变化，也使女性自我提升意愿愈加强烈。除了购买衣服、首饰及化妆品等外，超过一半的受访女性表示愿意投资进行自我提升，电子阅读和知识付费成为主要方式，电子书成为女性阅读的首选方式，比例超过受访人群的60%。

对很多女性而言，生活需要品质。天猫数据显示，在关注自我提升的商品中，书籍和旅游产品占据了热销榜前两名，而两者消费人群占比最高的是“80后”。过去一年，“80后”女性在天猫共买走4806万单书。在旅游消费方面，飞猪数据显示“80后”女性旅游支出费用最高，偏爱境外游。

伴随消费升级，“她经济”已经不单纯停留于“买买买”，经济独立、舍得花钱、个性化、追求品质生活，当越来越多的标签开始定义新一代女性消费，背后的创业趋势和投资逻辑也在悄然改变。

华映资本合伙人孙玮在消费零售领域有超过15年的投资经验，在他看来，受经济实力、教育水平、数字赋权和社会文化的影响，千禧一代的女性消费需求变得“多快好省”。所谓多是指要有丰富的SKU，同时要效率快、品质好、低溢价。更青睐一对一的定制化体验，以及在消费过程中对品牌故事的认同和情感上的共鸣。

购物从“有用”到“有品”，经济实力强的女性最懂得幸福生活中，自在、舒适的重要性，她们更愿意忠于本心，取悦自己。在消费中非常重视个性化、人格化、情感化的特质，“无形消费”变得比“包包”更重要。

还有哪些值得期待的消费风口？

据统计，目前国内女性消费群体超5亿人，这部分消费群体拥有更多的收入和更多的机会。围绕女性消费群的“她经济”消费产业涉及面广，市场容量至少在10万亿元以上，有望成为未来消费行业持续增长的风口。业内人士认为，女性消费需求的蓬勃发展引导了一系列新的消费趋势，为商家提供了无限机遇。

UTA时尚管理集团中国区总裁杨大筠认为，随着中国市场互联网的迅猛发展，消费者每天所接触的品牌资讯、消费资讯更多来源于线上，因此线上渠道作为打破时空界限更接近消费者的方式被广泛选择。

北京商业经济学会常务副会长赖阳表示，实体店铺的租金、人力成本越来越高，在商品价格上与网络销售渠道相比并没有优势，因此品牌过去的大量网点资源往往并不能带来实际的销售额，反而成了利润增长的负担。网络平台则直面消费者，除了可以满足随时随地的购物、资讯需求外，也减轻了实体店铺所带来的运营成本压力。

重庆工商大学莫远明教授认为，电商、社交、颠覆技术与新兴商业模式的交融，正影响着女性消费群体的消费角色、消费态度和消费诉求。企业应重点把握女性数字消费行为的演变趋势，发挥数字技术和创新的力量，为女性消费者创造价值。而深耕场景消费和体验经济，挖掘女性“触发购买”的潜力，就能出现新的“风口”。

杨大筠称，由于大部分品牌都是最早在一线城市布局，因此一些城市的商业组成已经比较完整，业绩增长也相对趋于稳定。而二三线城市相对来说还有不少商业空白，租金、人力等方面的运营成本也较低，因此已成为众多品牌布局的重要方向。从消费者角度来看，随着国际化视野不断提高，一线城市消费者的可选择范围更广，各品牌所面临的竞争压力也很大。而二三线城市存在消费发展的时间差，不少品牌下沉后在当地会产生较大的影响力，为业绩带来新的增长。

而在赖阳看来，随着人均可支配收入不断增高，越来越多的人在基本生活需求满足以后，愿意为那些能够提升生活品质的消费支付更高价格。另外，随着消费者的受教育程度广泛提高、视野更广，消费心理也从简单的追求性价比，向追求潮流体验、文化修养层次转变，很多消费者更加注重所购买商品的实用价值以外还能带来的附加体验和价值。

(责编：蒋琪、仝宗莉)