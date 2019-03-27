博鳌报告：中国外资对于亚洲的依赖程度创历史最高点

26日，博鳌亚洲论坛2019年年会新闻发布会发布了博鳌亚洲论坛四大学术报告。《亚洲经济一体化进程2019年度报告》显示，中国外资对于亚洲的依赖程度从2016年的79%提高到2017年的84%，是历史最高点，也是亚洲主要经济体中最高的。
此外，得益于来自中国香港和东盟的投资，澳大利亚外资对亚洲的依赖程度从2016年的25%上升至创纪录的42%。印度尼西亚保持了对亚洲资金70%以上的依赖度，居中国之后，连续两年排第二位。RECP参与国对亚洲的外资依存度在2015年达到最高，达到61%。中国香港是亚洲内部投资的最大来源地，占比超过20%。
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九价疫苗普遍缺货 “一针难求”催生“预约经济” 九价HPV疫苗在国内上市以来，“一针难求”的现象始终存在。井喷需求催生大量中介机构的涌现，从而出现“预约经济” 供应现状 2018年12月6日，疫苗生产商默沙东药厂股份有限公司(MRK，注册地：美国，以下简称“默沙东”)…【详细】