原标题：博鳌报告：中国外资对于亚洲的依赖程度创历史最高点

26日，博鳌亚洲论坛2019年年会新闻发布会发布了博鳌亚洲论坛四大学术报告。《亚洲经济一体化进程2019年度报告》显示，中国外资对于亚洲的依赖程度从2016年的79%提高到2017年的84%，是历史最高点，也是亚洲主要经济体中最高的。

此外，得益于来自中国香港和东盟的投资，澳大利亚外资对亚洲的依赖程度从2016年的25%上升至创纪录的42%。印度尼西亚保持了对亚洲资金70%以上的依赖度，居中国之后，连续两年排第二位。RECP参与国对亚洲的外资依存度在2015年达到最高，达到61%。中国香港是亚洲内部投资的最大来源地，占比超过20%。

(责编：仝宗莉、蒋琪)