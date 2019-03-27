财政部等解读新能源车补贴标准调整 

人民网北京3月27日电 据财政部网站消息，为支持新能源汽车产业高质量发展，做好新能源汽车推广应用工作，财政部等四部门联合发文进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策。在政策的解读中提到，关于调整完善财政补贴政策的考虑，按照党中央、国务院决策部署，2009年以来，中央财政开始大力支持新能源汽车推广应用。在各方共同努力下，我国新能源汽车产销规模快速增长。2018年产销达到127万辆和125.6万辆，分别同比增长59.9%和61.7%。新能源汽车整车、关键零部件的技术水平明显提升，产业综合竞争力明显提升，已由起步期进入成长期，产品的社会认可度显著提高，产业规模效应显现，动力电池和整车成本大幅下降。

随着新能源汽车产业规模的迅速扩大，产业发展过程中出现了一些新情况、新问题：一是长期执行补贴政策导致一些企业形成 “补贴依赖症”，产业竞争力不强。二是消费应用环境仍需改善，一些地方对使用环节投入不足，充电等配套基础设施不健全，成为制约产业发展的关键因素。三是地方保护仍然存在，不利于形成统一、公平的竞争环境，不利于推动产业做大做强。四是随着保有量快速增长及车辆使用频率不断加大，新能源汽车产品运行安全风险增大，亟需加强安全监管，确保产业安全发展。

党的十九大明确提出，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，把提高供给体系质量作为主攻方向，加快建设制造强国，加快发展先进制造业。当前，我国新能源汽车产业正处于攻坚克难、爬坡过槛的关键阶段，应加快从追求发展数量向以提高发展质量和效益为中心转变。

财政政策对推动新能源汽车产业创新发展具有积极的引导和撬动作用。2016年以来，报经国务院批准，四部委建立了新能源汽车补贴政策动态调整机制，判断政策是否调整的依据主要有技术进步情况、成本变化情况，以及国内外产业发展情况等。实践证明，补贴政策动态调整机制，能够积极推动我国新能源汽车产业做优做强做大，提升竞争力，实现产业高质量发展。

关于此次调整完善补贴政策的过程，在调整完善新能源汽车补贴政策过程中，我们对国内外主流企业产品技术情况、成本情况开展了全面深入的调研分析，并对未来发展趋势进行了预测。在此基础上草拟了政策调整方案，并征求行业专家和企业意见后进一步修改完善。

2018年3-10月，对国内外行业发展情况开展了深入系统摸底调查，并对未来国际、国内产业发展趋势进行了预测，在此基础上起草了补贴政策调整初步方案。

2018年11月-2019年1月，广泛征求行业专家和企业的意见。其中，2018年11月，参加全国政协双周协商新能源汽车专题座谈会，听取有关政协委员和企业代表意见建议。2018年12月，四部委联合赴上海实地调研，并召开座谈会听取企业代表意见。2019年1月8日，四部委联合召开新能源汽车补贴政策调整座谈会，征求有关企业、机构和行业专家意见。

2019年1月，委托第三方机构对补贴政策调整方案进行了独立评估。

关于此次政策调整的思路和主要措施，此次政策调整的主要思路是：按照党的十九大精神和中央经济工作会议部署，发挥补贴政策基础性、导向性作用，实现新能源汽车产业的战略转型。通过精准施策、系统调整，集中支持优势产品和核心技术产业化，形成技术创新引领下的经济增长点。主要措施有：

一是适度优化技术指标，坚持“扶优扶强”。按照技术上应先进、质量上要可靠、安全上有保障的原则，技术指标上限不做调整，防止企业盲目追求高指标忽视安全性，适当提高技术指标门槛，推动技术加速进步。同时，进一步简化现行补贴指标体系，为企业开发产品提供更加宽松的政策环境。

二是加大退坡力度，分阶段释放压力。按照2020年以后补贴退出的制度安排，为了使新能源汽车产业平稳过渡，采取分段释放调整压力的做法，即2019年补贴标准在2018年基础上平均退坡50%，至2020年底前退坡到位。这一退坡比例与当前整车综合成本下降的比例基本适应。

三是优化清算制度，缓解企业资金压力。现行政策规定，运营车辆申请补贴清算需满足2万公里行驶里程。部分企业反映清算时间长、资金占用压力大。为缓解企业资金压力，新政策规定：从2019年开始对有运营里程要求的车辆，完成销售上牌后即预拨一部分资金，满足2万公里后再予以清算。

四是设置政策过渡期，保证产业平稳过渡。考虑到新能源汽车技术改造和升级的周期，消化库存产品需要一定时间，为避免对企业产销产生大的影响，继续设置政策过渡期。过渡期间补贴标准适当降低。

五是强化非补贴政策作用，鼓励新能源汽车消费。地方出台的不限行、免限购和上牌便利等非补贴措施，对扩大新能源汽车消费发挥了重要作用。针对有些地方将上述措施与推荐车型目录挂钩的情况，为了鼓励新能源车消费，自2019年起，新政策规定对符合汽车产品公告要求但达不到补贴技术门槛的产品，纳入推荐车型目录。

六是营造公平环境，取消地方购车补贴。要求地方从2019年起完善政策，过渡期结束后不再对新能源汽车（公交车和燃料电池汽车除外）给予购置补贴，将购置补贴集中用于支持充电（加氢）等基础设施“短板”建设和配套运营服务等环节。

七是加强产品质量监管，提高产品综合性能。为进一步提高产品质量和安全性，新政策规定将建立产品安全监控和“一致性”抽检常态机制。对由于产品质量引发重大安全事故，或经有关部门认定存在重大质量缺陷的车型，暂停或取消推荐车型目录，并相应暂缓或取消财政补贴。

关于燃料电池汽车和新能源公交车支持政策的考虑方面，为促进燃料电池汽车产业加快发展，进一步推动公交车行业转型升级发展，目前财政部等部门正在研究支持燃料电池汽车和加快推广新能源公交车的政策措施，将按程序报批后另行发布。

(责编：赵爽、仝宗莉)