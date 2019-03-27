原标题：多家航空公司特价票将可退

多家航空公司特价票将可退

特价机票越早退费率越低；国航31日起执行票务新政，退改签收费标准时间节点由两档调整为四档

新京报讯 （记者吴婷婷）3月31日起，国航国内机票退改手续费将实行“阶梯费率”，至此国内四大航空公司以及首都航空、春秋航空等多家航空公司全部开始执行新政，这也意味着此前饱受争议的特价机票将可以退票或者改签。

两档标准调整为多档

2018年7月，民航局发布了《关于改进民航票务服务工作的通知》，要求航空公司要制定机票退改签收费“阶梯费率”等，不能简单规定特价机票一律不得退改签。据统计，截至目前，已有23家航空公司陆续发布了退改签阶梯费率规定，尚有不到10家航空公司仍未发布。

根据各航空公司发布的方案，退改签政策的时间节点由此前的两档，即起飞前2小时（含）前和起飞前2小时（不含）内，调整为多个档位。

总体来看，各航空公司时间、费率设定略有差别，但相比于此前仅有的起飞前两小时以上及两小时以内两档退改签的规定，新标准均为“越早退改，费率越低”。

特价机票晚退费率高

此次新政之所以受到关注，除了早退票费率越低的因素外，还包括特价机票可退可改这一重要原因。因为按照此前各航空公司政策，特价机票不能退改签，因此多年来也引发广泛的讨论。

尽管各航空公司公布的新政中特价机票迎来退改签时代，但航空公司此项的费率不尽相同，越接近航班起飞时间，退票费率越高。

需要注意的是，除了特价机票需要尽早退、税费低，经济舱的全价票如果要退票也应该尽量早退。因为如果按照之前的机票退改签政策，退票标准只有2档，即起飞前2小时（含）前和起飞前2小时（不含）内，分别收取5%和15%的退票费。新政出台后，各航空公司细分了时间段，以一家航空公司的全价经济舱为例，航班起飞前4小时（含）前和起飞前4小时（不含）内分别收取10%和20%的退票费，比此前的税费要高。

■ 专家观点

航空公司让利仍有空间

一位不愿具名的民航旅客服务专家表示，机票退改签“阶费费率”政策是对民航局《关于改进民航票务服务工作的通知》的回应，但是这一政策具体会对市场产生怎样的影响还需拭目以待。该人士坦言：“从目前出台的政策来看，离民航局的期待还有距离，航空公司有让利，但幅度还有提升空间。”

(责编：赵爽、仝宗莉)