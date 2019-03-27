原标题：生育险并入医保不应满足“待遇不降”

一种说法

生育险并入医保不应满足“待遇不降”

罗志华

国务院办公厅25日公布《关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》，明确将生育保险基金并入职工基本医疗保险基金，统一征缴，统筹层次一致。这意味着从2016年启动的生育保险和基本医疗保险合并实施经试点后正式落地。

生育险关系到民众的切身利益，对于这项改革，民众当然关注待遇是否会下降。对此，相关负责人表示，生育险并于医保后，丝毫不会改变待遇。据称，改革明确“两个确保”，第一个确保就是保障待遇，原有的生育保险规定的生育保险待遇不变，没有改变参保范围、没有改变生育保险设定的保障项目和支付水平。这样的回应犹如一颗定心丸，可以消除民众的顾虑。

其实，生育险并入医保后，不应仅仅满足待遇不降，而是应该为参保者谋求更高的待遇。这首先是因为，并入医保后的生育险，已经具体了提高保障待遇的条件。保险的一个特点是共济，即参保者缴纳的保险费，拿出来给予妇女生育期有关医疗等方面的保障，有多少保费可用，是决定保障水平的一个关系因素。此前，生育险单纯核算和管理，人力成本和管理成本巨大，如今并入医保，生育保险无需再建立一套独立的稽核审查系统，管理运行成本大幅降低，这部分资金可以提高生育险参保者的保险待遇。

此外，保费基数的大小，对于保障水平也具有很大的影响力。生育险单独运作，保费基数很小，妇女集中生育时，钱可能就不够用，由于担心基金不足，就不敢提高保障水平。如今有医保基金作为后盾，生育险基金池的“水位”不会出现大的涨跌，提高保障水平就不必担心费用吃紧。

但更重要的是，民众对生育险的知晓率远低于医保，劳动监察的重点也是用工单位是否为职工购买了医保，至于是否购买了生育险，不仅用工单位的积极性不高，就连很多职工也不是十分在意，应购买但没有购买生育险的职工也不在少数。如今两种保险合并一处，有利于借医保之力，提高生育险的参保率。即使参保者个人的待遇没有提高，但保障面扩大，对于职工群体而言，仍可视为待遇提高。

全面二孩政策实施之后，如何降低生育成本，怎么保障女性职工的合法权益，成为社会关注的焦点问题。为此，很多地方都出台了不少政策，在产假、孕育期工资待遇、母婴医疗保障等诸方面都给予了更好保障。但总体而言，这方面的努力还有所欠缺，更系统和更有力度的生育保障，为广大民众所期待，生育险的改革，则属于这方面的一个新的尝试。

相比之下，生育险并入医保对于孕产妇的保障作用，并没有延长产假等其他措施那么直接，但作为一种长期的制度安排，也作为生育方面最基本的一类保障，生育险并入医保后，在降低生育成本方面的作用仍不容低估。做大这块“福利蛋糕”已具备了一定的条件，就应该向待遇提升这个方向持续努力，使之成为降低生育成本和保障女职工权益的另一个有力举措。

(责编：赵爽、仝宗莉)