乘行政审批改革春风，企业家焕发新生机

近年来，我国商事制度改革不断推进，受到了政府部门以及社会各界的广泛关注。行政审批服务改革作为商事制度改革的重要举措，对企业家精神（企业家在生产经营活动中用于创业创新的精力）配置具有显著影响。近日，华南师范大学经济与管理学院的商事制度改革项目研究小组本着商事制度改革激发企业活力、释放市场主体创业热情的理念，对新创企业进行了实地调研。

本次调研围绕行政审批制度改革后企业家精神如何被优化配置这一主题展开，采用中共中央统战部、中华全国工商联合会和中国（民）私营经济研究会联合进行的全国民营企业抽样调查数据，以及中山大学岭南学院徐现祥教授团队整理的中国地级市行政审批中心数据库等相关数据进行实证检验。结果表明，行政审批中心的设立能使企业家更多地从事生产性活动，更少地从事非生产性活动。

调研还对部分广州市新创企业的企业主或企业高层管理人员进行了访谈，大家纷纷表示，广州行政审批改革的实施效果是值得肯定的，其从“时间效率”与“规则效率”两个角度激发了企业家精神，更通过简化审批程序和缩短审批时间节省了企业进入的制度性成本，优化了企业家的时间配置。

据悉，该项目作为追踪性调研，将会一直跟进商事制度改革的实施情况。基于目前的调研，团队希望未来企业与政府之间的沟通渠道能得到优化。政府在简政的同时更需要控制市场准入的风险，强化对企业的审查和淘汰机制，加大专利的奖励力度。对于第三方行政审批代办中介机构，一方面要加强审查，另一方面要完善信息获取渠道来减少企业的制度性交易成本，来激发企业家精神。

(责编：仝宗莉、赵爽)