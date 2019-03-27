原标题：统计局：1-2月工业利润下降受春节假期因素影响

中新网3月27日电 据国家统计局网站消息，针对2019年1-2月份工业企业利润下降，国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，部分重点行业利润下降与春节假期因素是影响工业利润下降的主要原因。

资料图：工业类机器人自动演示作业场景。 中新社记者 韩苏原 摄

国家统计局3月27日发布的工业企业财务数据显示，2019年1-2月份，全国规模以上工业企业利润总额同比下降14.0%。经测算，剔除春节因素，规模以上工业企业利润总额与上年同期持平略降。

消费品制造业、主要装备制造行业利润保持较快增长

1-2月份，规模以上消费品制造业利润同比增长5.8%，其中酒饮料和精制茶制造业利润同比增长23.3%，烟草制品业增长18.2%，食品制造业增长11.2%，纺织服装服饰业增长7.6%，医药制造业增长4.2%。

1-2月份，规模以上主要装备制造行业中，专用设备制造业利润同比增长14.0%，电气机械和器材制造业增长10.9%，金属制品业增长8.8%。

1-2月份，规模以上小型工业企业利润同比增长1.1%。

资产负债率继续下降

2月末，规模以上工业企业资产负债率为56.9%，同比降低0.2个百分点。其中，国有控股企业资产负债率为58.6%，同比降低1.0个百分点，国有企业去杠杆成效明显。

工业利润下降的主要原因

部分重点行业利润下降与春节假期因素是影响工业利润下降的主要原因。

一是汽车、石油加工、钢铁、化工等主要行业利润下降明显。1-2月份，汽车行业工业品出厂价格同比下降0.4%，石油加工行业下降1.3%，钢铁行业下降2.5%，化工行业下降2.3%。受工业品价格下降等影响，汽车行业利润同比减少370.7亿元，石油加工行业减少317.3亿元，钢铁行业减少290.6亿元，化工行业减少188.8亿元，上述4个行业合计下拉利润增速14.2个百分点。经测算，扣除上述4个行业，规模以上工业利润同比增长0.2%。

二是春节假期移动因素影响。与上年1-2月份相比，今年春节假期因素对工业企业生产经营影响周期更长，客观上给企业生产经营带来影响。

此外，工业生产、销售增速略有放缓，也一定程度影响企业利润增长。

(责编：常瑞雪(实习生)、仝宗莉)