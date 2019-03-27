原标题：统计局：1-2月全国规模以上工业企业利润同比下降14%

中新网3月27日电 据国家统计局网站消息，1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额7080.1亿元，同比下降14.0%。

1-2月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额2223.7亿元，同比下降24.2%；股份制企业实现利润总额4936.9亿元，下降13.5%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额1773.7亿元，下降14.5%；私营企业实现利润总额1889.5亿元，下降5.8%。

1-2月份，采矿业实现利润总额701.5亿元，同比下降12.6%；制造业实现利润总额5681.9亿元，下降15.7%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额696.7亿元，增长0.9%。

1-2月份，在41个工业大类行业中，20个行业利润总额同比增加，1个行业持平，20个行业减少。主要行业利润情况如下：专用设备制造业利润总额同比增长14.0%，电气机械和器材制造业增长10.9%，电力、热力生产和供应业增长4.2%，非金属矿物制品业增长3.1%，通用设备制造业增长0.8%，石油、煤炭及其他燃料加工业下降70.4%，黑色金属冶炼和压延加工业下降59.0%，汽车制造业下降42.0%，有色金属冶炼和压延加工业下降34.5%，化学原料和化学制品制造业下降27.2%，煤炭开采和洗选业下降23.2%，计算机、通信和其他电子设备制造业下降21.6%，纺织业下降11.3%，石油和天然气开采业下降5.7%，农副食品加工业下降5.5%。

1-2月份，规模以上工业企业实现营业收入14.8万亿元，同比增长3.3%；发生营业成本12.5万亿元，增长3.9%；营业收入利润率为4.79%，同比降低0.96个百分点。

2月末，规模以上工业企业资产总计109.7万亿元，同比增长6.4%；负债合计62.4万亿元，增长6.0%；所有者权益合计47.3万亿元，增长7.0%；资产负债率为56.9%，同比降低0.2个百分点。

2月末，规模以上工业企业应收票据及应收账款14.2万亿元，同比增长12.2%；产成品存货40049.0亿元，增长6.2%。

1-2月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.21元，同比增加0.52元；每百元营业收入中的费用为9.12元，同比增加0.29元。

2月末，规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为80.9元，同比减少2.4元；人均营业收入为119.4万元，同比增加7.6万元；产成品存货周转天数为19.3天，同比增加0.4天；应收票据及应收账款平均回收期为57.5天，同比增加4.6天。

统计局网站截图

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(责编：常瑞雪(实习生)、仝宗莉)