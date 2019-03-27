统计局：前2月工业企业利润同比降14% 假期因素是主因

人民网北京3月27日电 国家统计局今日发布的工业企业财务数据显示，2019年1-2月份，全国规模以上工业企业利润总额同比下降14.0%。经测算，剔除春节因素，规模以上工业企业利润总额与上年同期持平略降。

数据显示，1-2月份消费品制造业、主要装备制造行业利润保持了较快的增长。

1-2月份，规模以上消费品制造业利润同比增长5.8%，其中酒饮料和精制茶制造业利润同比增长23.3%，烟草制品业增长18.2%，食品制造业增长11.2%，纺织服装服饰业增长7.6%，医药制造业增长4.2%。1-2月份，规模以上主要装备制造行业中，专用设备制造业利润同比增长14.0%，电气机械和器材制造业增长10.9%，金属制品业增长8.8%。1-2月份，规模以上小型工业企业利润同比增长1.1%。

国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，1-2月份资产负债率继续下降，国有企业去杠杆成效明显。2月末，规模以上工业企业资产负债率为56.9%，同比降低0.2个百分点。其中，国有控股企业资产负债率为58.6%，同比降低1.0个百分点。

朱虹分析，部分重点行业利润下降与春节假期因素是影响工业利润下降的主要原因。

一是汽车、石油加工、钢铁、化工等主要行业利润下降明显。1-2月份，汽车行业工业品出厂价格同比下降0.4%，石油加工行业下降1.3%，钢铁行业下降2.5%，化工行业下降2.3%。受工业品价格下降等影响，汽车行业利润同比减少370.7亿元，石油加工行业减少317.3亿元，钢铁行业减少290.6亿元，化工行业减少188.8亿元，上述4个行业合计下拉利润增速14.2个百分点。经测算，扣除上述4个行业，规模以上工业利润同比增长0.2%。

二是春节假期移动因素影响。与上年1-2月份相比，今年春节假期因素对工业企业生产经营影响周期更长，客观上给企业生产经营带来影响。

此外，工业生产、销售增速略有放缓，也一定程度影响企业利润增长。

以下为各项分类数据：

1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额7080.1亿元，同比下降14.0%（按可比口径计算，考虑统计制度规定的口径调整、统计执法增强、剔除重复数据、企业改革剥离、四经普单位清查等因素影响，详见附注四）。

1-2月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额2223.7亿元，同比下降24.2%；股份制企业实现利润总额4936.9亿元，下降13.5%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额1773.7亿元，下降14.5%；私营企业实现利润总额1889.5亿元，下降5.8%。

1-2月份，采矿业实现利润总额701.5亿元，同比下降12.6%；制造业实现利润总额5681.9亿元，下降15.7%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额696.7亿元，增长0.9%。

1-2月份，在41个工业大类行业中，20个行业利润总额同比增加，1个行业持平，20个行业减少。主要行业利润情况如下：专用设备制造业利润总额同比增长14.0%，电气机械和器材制造业增长10.9%，电力、热力生产和供应业增长4.2%，非金属矿物制品业增长3.1%，通用设备制造业增长0.8%，石油、煤炭及其他燃料加工业下降70.4%，黑色金属冶炼和压延加工业下降59.0%，汽车制造业下降42.0%，有色金属冶炼和压延加工业下降34.5%，化学原料和化学制品制造业下降27.2%，煤炭开采和洗选业下降23.2%，计算机、通信和其他电子设备制造业下降21.6%，纺织业下降11.3%，石油和天然气开采业下降5.7%，农副食品加工业下降5.5%。

1-2月份，规模以上工业企业实现营业收入14.8万亿元，同比增长3.3%；发生营业成本12.5万亿元，增长3.9%；营业收入利润率为4.79%，同比降低0.96个百分点。

2月末，规模以上工业企业资产总计109.7万亿元，同比增长6.4%；负债合计62.4万亿元，增长6.0%；所有者权益合计47.3万亿元，增长7.0%；资产负债率为56.9%，同比降低0.2个百分点。

2月末，规模以上工业企业应收票据及应收账款14.2万亿元，同比增长12.2%；产成品存货40049.0亿元，增长6.2%。

1-2月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.21元，同比增加0.52元；每百元营业收入中的费用为9.12元，同比增加0.29元。

2月末，规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为80.9元，同比减少2.4元；人均营业收入为119.4万元，同比增加7.6万元；产成品存货周转天数为19.3天，同比增加0.4天；应收票据及应收账款平均回收期为57.5天，同比增加4.6天。

表1 2019年1-2月份规模以上工业企业主要财务指标

分 组 营业收入 营业成本 利润总额 1-2月 同比增长 1-2月 同比增长 1-2月 同比增长 (亿元) (%) (亿元) (%) (亿元) (%) 总计 147858.1 3.3 124507.6 3.9 7080.1 -14.0 其中：采矿业 6308.4 3.8 4578.2 7.0 701.5 -12.6 制造业 129086.2 3.0 108848.0 3.6 5681.9 -15.7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12463.5 5.9 11081.4 5.7 696.7 0.9 其中：国有控股企业 42275.0 0.9 34080.0 1.9 2223.7 -24.2 其中：股份制企业 105200.6 4.9 88126.9 5.6 4936.9 -13.5 外商及港澳台商投资企业 33900.6 -1.2 28783.6 -0.6 1773.7 -14.5 其中：私营企业 43802.7 7.1 38059.4 7.4 1889.5 -5.8 注：经济类型分组之间存在交叉，故各经济类型企业数据之和大于总计。

表2 2019年1-2月份规模以上工业企业经济效益指标

分 组 营业收入利润率 每百元营业收入中的成本 每百元营业收入中的费用 每百元资产实现的营业收入 人均营业收入 资产负债率 产成品存货周转天数 应收票据及应收账款平均回收期 1-2月 1-2月 1-2月 2月末 2月末 2月末 2月末 2月末 (%) (元) (元) (元) (万元/人) (%) (天) (天) 总计 4.79 84.21 9.12 80.9 119.4 56.9 19.3 57.5 其中：采矿业 11.12 72.57 12.20 39.8 79.2 59.8 14.6 46.3 制造业 4.40 84.32 9.28 93.8 116.9 55.8 21.4 60.7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.59 88.91 5.85 42.4 229.0 60.4 0.5 30.0 其中：国有控股企业 5.26 80.62 8.08 57.9 186.1 58.6 16.1 50.7 其中：股份制企业 4.69 83.77 9.35 78.2 118.2 58.3 19.9 54.6 外商及港澳台商投资企业 5.23 84.91 9.37 94.4 115.6 52.9 20.2 74.6 其中：私营企业 4.31 86.89 8.50 117.6 99.4 58.2 18.6 46.5

(责编：杨曦、仝宗莉)