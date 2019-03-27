商务部：上周食用农产品价格继续回升 鸡蛋价格上涨1.7%

人民网北京3月27日电 （朱江）据商务部网站消息，商务部数据监测，上周（3月18日至24日）全国食用农产品市场价格比前一周上涨0.8%，生产资料市场价格比前一周上涨0.2%。

食用农产品市场：禽产品批发价格不同程度上涨，其中鸡蛋、白条鸡价格分别为每公斤8.17元和16.41元，比前一周分别上涨1.7%和0.4%。肉类批发价格以上涨为主，其中猪肉、牛肉价格分别为每公斤20.89元和56.79元，比前一周分别上涨2%和0.2%；羊肉价格为每公斤55.35元，下降0.2%。30种蔬菜平均批发价格为每公斤5.14元，比前一周上涨0.6%，其中大白菜、辣椒、莴笋价格涨幅居前，分别上涨9.2%、6.4%和6.3%。粮食批发价格小幅上涨，其中面粉、大米价格比前一周分别上涨0.3%和0.2%。食用油批发价格小幅波动，其中菜籽油、豆油价格比前一周分别上涨0.4%和0.1%，花生油价格下降0.3%。水产品批发价格总体平稳，其中大带鱼、大黄鱼和鲢鱼价格比前一周分别上涨0.9%、0.8%和0.1%；鲫鱼、草鱼价格分别下降0.3%和0.1%。

生产资料市场：有色金属价格比前一周上涨0.9%，其中铝、锌、铜价格分别上涨1.4%、0.9%和0.5%。橡胶价格上涨0.5%，其中天然橡胶价格上涨1%，合成橡胶价格下降0.2%。化肥价格上涨0.4%，其中尿素、三元复合肥价格分别上涨0.4%和0.1%。钢材价格上涨0.3%，其中高速线材、螺纹钢、热轧带钢价格分别为每吨4146元、4085元和4113元，分别上涨0.5%、0.4%和0.2%。基础化学原料价格总体稳定，其中硫酸、纯碱价格分别上涨0.7%和0.1%，甲醇、聚丙烯价格分别下降1.1%和0.7%。煤炭价格下降0.3%，其中炼焦煤、动力煤、无烟煤价格分别为每吨782元、601元和882元，分别下降0.9%、0.2%和0.1%。

(责编：朱江、仝宗莉)