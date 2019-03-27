4月1日起中国将下调进口货物增值税税率 全年减负超2200亿元
中新社北京3月27日电 中国将自4月1日起下调进口货物增值税率。海关总署关税司负责人27日称，这将使进口企业全年进口环节增值税税负减少约2250亿元(人民币，下同)，消费者税负减少13.5亿元，进一步激发市场活力。
资料图：银行工作人员清点货币。中新社记者 张云 摄
去年5月1日，中国已将增值税税率从17%、11%调整为16%和10%。按计划，自2019年4月1日起，进口货物原适用16%增值税税率的，税率将调整为13%；原适用10%税率的将调整为9%。
海关总署关税司负责人称，以2018年进口货值静态测算，4月1日起实施增值税降税政策后，全年将为进口企业减少进口环节增值税税负约2250亿元，有效降低进口企业税负和资金压力。
跨境电商零售进口增值税税率亦将同步下调。按现行跨境电商零售进口税收政策，消费者通过跨境电商零售进口渠道购买商品，在个人购买限值内关税税率为0%，进口环节增值税、消费税按法定应纳税额的70%征收。该负责人称，跨境电商零售进口增值税税率下调后，今年将为中国消费者减轻税负13.5亿元，有利于进一步促进消费。
2018年，中国已推出多项措施努力增加进口，包括降低进口关税，缩短进口通关时间，举办首届中国国际进口博览会等。受政策利好推动，当年中国进口额高达2.14万亿美元，首次突破2万亿美元，创历史新高。
今年中国政府工作报告明确，要优化进口结构，积极扩大进口。分析人士认为，更多有利于提振进口的政策措施或将陆续出台。(记者 李晓喻)
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