新西兰前总理希普利：有女性的企业更能应对危机

人民网博鳌3月27日电 “博鳌亚洲论坛2019年年会”于3月26-29日在海南博鳌举行。在主题为“革新与开放：亚洲经济的新活力”的分论坛上，新西兰前总理希普利表示，任何企业如果想为客户服务好，都要同时雇佣男性和女性，无论哪一层级，有女性的企业比没有女性的企业更能应对危机。
“比如在新西兰，年轻人有很多的工作机会，也给员工足够的灵活性。如果企业在女性员工休产假时辞退她们，重新招聘重新培训也并不划算”，希普利说。她介绍，新西兰的年轻爸爸可以决定妈妈休产假也跟着休产假，有足够的灵活性，这样也能提高经济的生产力。
希普利认为，对于未来的服务业来说，女性有更好的战略和各方面的优势。企业可以将男性和女性思维结合起来，如果不了解女性思维等于是在盲目的发展。
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