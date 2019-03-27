许合意：技术带来的机会大于失业率增加等风险

人民网博鳌3月27日电 “博鳌亚洲论坛2019年年会”于3月26-29日在海南博鳌举行。

在主题为“革新与开放：亚洲经济的新活力”的分论坛上，东盟中日韩宏观经济研究办公室首席经济学家许合意表示，东盟对于新技术是非常热情的，但由于新技术具有颠覆性，会导致失业率增加，因此地区内的一些国家对此也非常担心。

“但毕竟技术带来的机会大于颠覆，因此很多国家都在考虑如何利用这次新的工业革命”，许合意强调，只是同时也要注意控制失业率以及下岗再就业的风险。

许合意认为，新技术的特征就是它用起来越来越容易，政府应该担起责任弥合数字鸿沟。例如阿里巴巴、腾讯等公司开发出很多很好、具有创新意义的APP，这些技术公司做出很大的努力让这些APP好用，跨越了数字鸿沟。政府可以承担起传递技术的责任，也要将传统经济体的一些人拉入到新的服务经济体当中，从而提高新经济体的规模。

(责编：李楠桦、仝宗莉)