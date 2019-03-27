原标题：今日博鳌：多位“大咖”密集亮相 重磅议题将引发热议

中国网财经3月27日讯 今日，世界将迎来博鳌亚洲论坛2019年年会第二天的议程，又有哪些“大人物”“大佬”“大咖”将会在今天亮相？有哪些热点议题将会在今天被探讨？

最关注：有哪些“大人物”“大佬”“大咖”将亮相

从嘉宾名单来看，今天将会出席各论坛的“大人物”主要包括，博鳌亚洲论坛副理事长、中国人民银行前行长周小川，中国财政部部长刘昆，中国自然资源部党组成员、国家海洋局局长王宏，博鳌亚洲论坛咨委会副主席、中国国务院前副总理曾培炎，亚洲基础设施投资银行董事长金立群等。

有哪些“大佬”今日将会亮相博鳌呢？公开资料显示，珠海格力电器股份有限公司董事长兼总裁董明珠，中国光大集团股份公司董事长李晓鹏，广州汽车集团股份有限公司董事长曾庆洪，海航集团董事长陈峰，中国国家开发银行副董事长兼行长郑之杰以及百度副总裁尹世明等大佬今日会参与博鳌相关论坛的讨论。

除了政界“大人物”以及商界“大佬”，还有一些专家“大咖”今日也将在博鳌相关论坛露面？比如，中国(海南)改革发展研究院院长迟福林，北京大学新结构经济学研究院院长林毅夫，清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵，华夏新供给经济学研究院首席经济学家贾康以及中泰证券首席经济学家兼研究所所长李迅雷等。

最聚焦：有哪些重磅议题将引发热议

按照博鳌论坛发布的议程，27日全天共有12个分论坛、3个电视论坛、3场圆桌CEO会议以及一场关于“自贸试验区与自由贸易港：中国实践与国际经验”的主题圆桌会议，还有中美CEO对话等论坛。

12个分论坛中，27日上午将举办“WTO 改革”“‘AI+’时代来了吗？”“海洋：最熟悉的‘陌生人’”“新兴经济体：新智慧解码两难困局”“一带一路：为全球化‘修路’”“ 服务业的开放”等6个分论坛。

此外，“CEO圆桌：能源资源领袖”“CEO圆桌：跨国公司中国区总裁圆桌”以及对话思想者——"革新与开放：亚洲经济的新活力"电视论坛也在上午举行。

世界热切关注的“WTO 改革”分论坛将集中谈探讨：新一轮高水平贸易与投资规则的趋势、方向和特点；WTO 改革的原则和方向；如何使贸易规则更好地促进国际贸易和全球繁荣？发展中国家应以怎样的姿态参与21世纪的国际贸易新规则制定？菲律宾众议长、议员、前总统阿罗约以及博鳌亚洲论坛副理事长、中国人民银行前行长周小川等人将会参与相关话题讨论。

中国服务业的对外开放已是大势所趋。“ 服务业的开放”分论坛也是大家重点关注的，这场分论坛将会聚焦从各国服务业开放的历程和实践看，服务业对外开放最容易出现的问题是什么？金融、电信、交通运输、教育、医疗、文化等领域的开放，需要遵循什么样的原则？服务业的开放，将如何改变中国经济的结构和对外贸易状况？本土服务业是否做好了应对外来冲击的准备？安联保险集团董事会主席兼首席执行官奥利弗·贝特、德勤全球主席柯睿尚以及中国国家金融与发展实验室理事长李扬等人将会参与探讨。

今天下午也将有6个分论坛，分别是“金融‘突围’”“变革中的能源产业”“颐养天年——健康老龄化”“企业在促进社会可持续发展中的角色”“中国区域发展的都市圈时代”“中日健康医疗交流”。还有“CEO圆桌：IT领袖”“中美CEO对话”以及“自贸试验区与自由贸易港：中国实践与国际经验”圆桌等会议将在下午举行。

其中“自贸试验区与自由贸易港：中国实践与国际经验”将集中探讨：中国的自贸试验区(港) 建设如何对标国际？如何破解当前中国自贸试验区建设中的问题，发挥示范带动效应，推动中国的进一步开放？如何更好地利用自贸试验区、自由贸易港平台，实现各国自由贸易园区之间联动发展?

这场论坛大咖云集，中银国际研究有限公司董事长曹远征、海航集团董事长陈峰、中国(海南)改革发展研究院院长迟福林、中国商务部国际贸易经济合作研究院院长顾学明、中国天津市副市长金湘军、博鳌亚洲论坛秘书长李保东、博鳌亚洲论坛副理事长、中国人民银行前行长周小川等人将会亮相。(记者 畅帅帅)

(责编：朱江、杨曦)