博鳌亚洲论坛2019年年会相关活动展开

本报博鳌3月26日电 （记者陈伟光、王慧、张慧中）博鳌亚洲论坛2019年年会相关活动26日陆续在海南博鳌展开。本届年会主题为“共同命运、共同行动、共同发展”，设置开放型世界经济，多边主义、区域合作与全球治理，创新驱动，高质量发展和热点前沿等五大板块共计60余场正式活动，包括开幕大会、分论坛、CEO对话、圆桌会议等。来自亚洲和世界各地的2000多名参会代表将围绕相关议题展开热烈讨论。

当天，《博鳌亚洲论坛亚洲经济一体化进程2019年度报告》《博鳌亚洲论坛新兴经济体发展2019年度报告》《博鳌亚洲论坛亚洲竞争力2019年度报告》正式发布，并首次推出《亚洲金融发展报告》，聚焦亚洲地区基础设施融资。

博鳌亚洲论坛秘书长李保东在年会新闻发布会暨旗舰报告发布会上表示，尽管世界政治、经济遭遇了各种风险挑战，全球经济增长势头呈现放缓迹象，但是亚洲经济体继续推进改革议程，融入全球经济、提高国际竞争力的趋势明显，亚洲区域一体化趋势也在加快。“亚洲已经成为全球经济增长最快的地区，过去10年对于世界GDP增长的贡献率达到了60%左右，其中基础设施为促进贸易投资增长、减贫与发展发挥了巨大作用。”

本次年会为期4天，将持续至3月29日，年会开幕式将于28日上午举行。

《 人民日报 》（ 2019年03月27日 07 版）

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