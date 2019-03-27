原标题：北京副市长殷勇： 北京经济结构引领中国经济转型趋势

新京报讯（记者 顾志娟）3月27日，在博鳌亚洲论坛“服务业的开放”分论坛上，北京市副市长殷勇表示，北京的经济结构中服务业占比较高，实际上是引领中国经济转型的趋势。

目前北京是中国唯一一个服务业扩大开放综合试点。殷勇表示，选择北京作为全国唯一服务业扩大开放综合试点，是因为在北京的经济结构中服务业占比达到81%，比上海高出10个百分点，比发达国家75%的平均水平高出6个百分点，所以北京的经济结构实际上是在引领中国经济转型的趋势。

北京在扩大服务业开放方面是如何做的？殷勇表示，北京的基本思路包括五个维度。第一是对标国际先进规则，包括知识产权、法律、服务业生产标准等。第二是实行更精简的服务业开放负面清单。第三是实行产业开放加园区开放的政策，把一些特定区域打造成服务业开放的高地。第四是统筹对外资和民资的开放，进一步优化服务业的格局。第五是更加注重服务的软实力，打造国际竞争力。

在优化营商环境方面，北京市也推出了一系列措施。殷勇介绍，现在在北京注册一个新的企业不超过3天，注册程序不用去政府服务大厅，网上全程办理，企业可以拿到一张电子营业执照，在北京市域内所有办事机构都认。另外，过去北京的中小微企业如果想接入市政设施，例如电力系统，时间很长，费用也很大，去年北京将这项时间压缩到平均不超过15天，而且对一定容量之下的小微企业全部免费，这一措施一年为小微企业节省12亿人民币的费用。

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