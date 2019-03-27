在三四线城市和农村地区加大食品安全执法力度（把脉）

“五毛食品”存在重大食品安全隐患，给少年儿童带来营养危害甚至健康毒害。从膳食营养的角度看，“五毛食品”一般为高油、高糖、高盐类食品，少年儿童吃了这些食品，相应地就会少吃健康食品，减少正常的营养摄取，从而影响生长发育。从食品安全的角度看，一些“五毛食品”违法超剂量使用食品添加剂，甚至使用非食用添加剂，还有的在“黑窝点”“黑工厂”生产加工，有害微生物超标。少年儿童食用这些食品，会危害身体健康。
国家下大力气专项整治校园及周边“五毛食品”十分必要。专项整治后，要通过常态化的严格监管逐渐净化市场。整治的重点应该放在三、四线城市和农村地区。以农村为例，学校周边各类小商店分散，监管难度更大。加之农村有大量留守少年儿童，他们受家庭管教较为松散，消费能力低，更容易接触“五毛食品”。
当前，一些农村地区和三、四线城市有关部门对劣质“五毛食品”的危害认识不足，执法力度不强，即使发现问题也是隔靴搔痒式地处罚，导致商家违法犯罪成本较低。因此，在农村地区和三、四线城市要加强执法，对那些违法生产、售卖的商家，要严惩重罚。
（中国营养保健食品协会秘书长 刘学聪）
制图：张芳曼
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