张燕生：脱实向虚的世界型趋势导致世界经济缺动力

新京报讯（记者 侯润芳 实习生 谢碧鹭）博鳌亚洲论坛2019年年会于3月26日至29日在中国海南博鳌举行，国家发改委学术委员会秘书长张燕生在论坛期间谈到世界经济的风险时表示，目前世界经济有三个短板始终没有解决好。其中一个短板是，脱实向虚的世界型的趋势导致了世界经济缺动力。
如何理解世界经济增长仍然没有动力？“从1990年以来很长一段时间，金融和房地产这个部分的比重上升的很快，因为资本是逐利的。而相对来讲，实体经济和创新的部分都受到一定的伤害。”张燕生说，脱实向虚这种世界型的趋势导致了世界经济缺动力。
第二个短板是世界经济始终不能在一个比较平衡和公平的轨道保持增长。“为什么应该脱欧、美国实行保护主义？因为它们国内相当一部分人不满意。不满意什么呢？就不满意世界经济的不平衡和不公正导致一部分人的利益受损，一部分人利益会收益，而受损的部分就会推动保护主义、民粹主义、单边主义。”张燕生说。
对于世界治理的问题，张燕生说，地球村没有一个相匹配的全球治理规则、宏观政策协调、全球公共产品供给的责任等。
“上面这三个问题到目前为止都没有比较好的解决，因此，不稳定、不确定性因素始终伴随着世界经济的增长。”张燕生说。
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