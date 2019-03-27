去年我国净增移动电话用户1.49亿
本报电 工业和信息化部无线电管理局日前编制的《中国无线电管理年度报告（2018年）》显示，2018年，作为无线电技术应用规模最大的领域，我国公众移动通信发展继续保持强劲势头。据统计，2018年我国净增移动电话用户1.49亿，用户总数达到15.7亿，移动电话用户普及率达到112.2部/百人，比2017年末提高10.2部/百人；4G用户总数达到11.7亿，全年净增1.69亿。截至2018年12月底，我国移动宽带用户（即3G和4G用户）总数达13.1亿，全年净增1.74亿，占移动电话用户的83.4%。
（韩 鑫）
菜鸟与西班牙邮政达成新战略合作
本报电 日前，菜鸟、全球速卖通与西班牙邮政在马德里签署新的战略合作协议，着力促进中欧跨境物流再提速，推动中国和欧洲的中小企业更便捷地参与全球跨境贸易。根据最新协议，在中国赴西班牙包裹的“最后一公里”配送服务中，西班牙邮政将开拓多种交付方式，住宅、办公室及其在西班牙的5000余个自提柜都可用作包裹签收。据介绍，通过菜鸟和西班牙邮政的合作，从中国出发的包裹，10天左右便可送抵西班牙；在菜鸟马德里海外仓，90%以上的热卖商品在72小时内就能送抵中国消费者手中。
（李心萍）
《 人民日报 》（ 2019年03月27日 18 版）
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