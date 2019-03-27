老油田焕发新活力（新视点）

随着华北地区主要城市供暖季结束，持续5个月的全国冬季供气逐渐步入收尾阶段。天然气产量占全国产量1/4的长庆油田，今年冬供累计供气超过142亿立方米。

长庆油田不仅是我国最大的天然气产区，也是我国最大的油田。2018年，是长庆油田实现油气当量超过5000万吨的第六个年头。

如果说当年大庆油田实现5000万吨以上27年稳产不容易，那么以低渗、低压、低丰度“三低油田”著称的长庆油田实现稳产就更加困难。“长庆油田的资源禀赋差，在开发初期，‘井井有油、井井不流’的严酷现实让长庆油田的原油产量在100万吨徘徊了十余年，被一些国外同行认为是毫无开发价值的‘鸡肋油田’。”中国石油长庆油田公司党委书记、总经理付锁堂介绍。

进入21世纪后，随着勘探理论的创新和压裂技术的突破，过去认为没有油气的区块有了大发现，过去认为是“鸡肋”的油田也实现了经济性开采。从2008年起，长庆油田的发展驶入快车道，油气当量年均增长500万吨以上，相当于每年为国家奉献一个中型油气田。此后又连续六年实现5000万吨稳产，创造出在“三低”油田上建成我国第一大油气田的奇迹。

“我们不仅要在5000万吨水平稳产，未来还要在6000万吨实现稳产，为国家能源安全、国民经济发展以及百姓美好生活做更大贡献。”付锁堂充满信心。

储量是油气企业实现发展的立足之本、潜力之源。如果储量上不去而产量一味扩大，油田就会短命。不仅稳产无从谈起，而且可能寅吃卯粮。一旦资源枯竭，受影响的还会是整个区域的经济。长庆油田快马加鞭上产，资源储量能否跟上？

付锁堂说，多年来，长庆油田虽然面临着勘探资源品位下降、开发递减速度快、外部环境复杂等困难，但通过大力实施“集中勘探、风险勘探、精细勘探、综合勘探”，积极推进储量增长高峰期工程，实现了规模增储。2018年，全年新增石油探明储量3.28亿吨，连续第八年超过3亿吨；天然气探明储量2081亿立方米，连续第十二年超过2000亿立方米。

特别注重勘探理论和技术创新，是长庆油田实现稳产高产的重要基础。长庆油田公司科技处处长赵勇介绍，仅去年长庆油田就投入2.6亿多元，依托3个国家专项科研示范工程和集团、油田立项的83个重大科研项目，开展了“资源潜力评价、致密油气藏开发及稳产、驱油与埋存技术”等上百项重点关键技术的攻关，全力推动地震、测井、钻井和储层改造等关键技术的革命性创新。

2018年，长庆油田在勘探上又有不少新发现，在河套盆地甚至取得了历史性突破，结束了在2万多平方千米的河套盆地近40年找油久攻不克的历史，扩大了油气勘探新领域。“像马坊、红井子以及宁夏的一些油田，我们曾一度放弃了勘探开发，今年都有新突破。这充分说明，只要抓住创新这一牛鼻子，老油田也会焕发出巨大的新活力。”付锁堂说。

制图：张丹峰

《 人民日报 》（ 2019年03月27日 18 版）

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