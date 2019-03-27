一块试验田 开放新平台（经济聚焦·会后探落实⑤）

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建设自由贸易试验区是党中央、国务院在新形势下全面深化改革和扩大开放的战略举措。作为我国北方第一个自由贸易试验区，天津自贸区成立近4年来，充分借助自贸区“先行先试”的优势，创新政府服务方式，解决企业审批难题。通过加大制度创新力度，打造改革开放新平台，天津自贸区将在京津冀协同发展中发挥越来越重要的作用。

今年的《政府工作报告》指出，推动全方位对外开放，培育国际经济合作和竞争新优势。支持国家级经开区、高新区、新区开展自贸试验区相关改革试点，增强辐射带动作用，打造改革开放新高地。

建设自由贸易试验区是党中央、国务院在新形势下全面深化改革和扩大开放的战略举措。从上海自贸区成立到海南开启自贸区建设，12个自贸区勾画出升级版的中国开放版图，高水平的制度创新实现筑巢引凤，新一轮开放红利密集释放。

2015年4月21日，天津自贸区正式挂牌成立，这是我国北方第一个自由贸易试验区。成立近4年来，天津自贸区各类试点创新情况如何？记者来此一探究竟。

敢行敢试，没有先例不是事

“公司成立之初面临两大难题，一是要取得互联网信息服务业务许可证，更重要的是申请中外合资人力资源服务许可证。这两道坎迈不过去，企业活不下来。”猎聘网政府事务总监于挺回忆说，2014年猎聘网总部落户天津经济技术开发区。根据当时的政策，互联网信息业务许可证一般不开放给外资公司，人力资源服务许可证的颁发要求外资股东有3年以上的人力资源从业经验，而当时互联网企业的情况是外资大多以风投方式介入，难以满足条件。

转折点出现在一年后的天津自贸区建立。为协助猎聘网解决资质审批难题，天津经济技术开发区组建专业团队开展研究，充分借助自贸区“先行先试”的优势，创新性、突破性制定解决路径，试点互联网信息业务许可证的外资准入政策，协助猎聘网成为天津市第一家获准开展外资电信增值业务的互联网企业，并申请到天津市首个中外合资人力资源服务许可证。

“此前这类资质审批在天津没有先例。但在自贸区，没有先例不是障碍。”天津自贸试验区管理委员会办公室副主任唐中赋说。

天津自贸区施行外资准入前国民待遇加负面清单管理制度。数据显示，自挂牌起至2018年底，自贸区累计新增外商投资企业2159家，合同外资475.5亿美元，99%以上通过备案设立。3亿美元以下境外投资项目由核准改备案，1天办结；设立对外投资合作“一站式”服务平台，自挂牌至2018年底，累计备案境外企业机构227家。

团队作战，政府服务不止步

2018年1月底猎聘网启动上市，短短5个月内就完成了VIE（协议控制）结构重新搭建、ODI（对外直接投资）及港交所挂牌上市，一举刷新港交所最快上市纪录。

“天津经济技术开发区专门成立了上市专项服务小组，组织了一支精英团队为企业上市提供全程服务。”猎聘网首席财务官徐黎黎说，专项服务小组多次召集相关部门与企业召开“服务上市企业专题协调会”，“为加快企业上市进程，服务小组利用自贸区金融领域的政策优势，在资金出入等方面提供便利，使资金出入进程整体上缩短近一半。”

徐黎黎介绍，企业投资机会稍纵即逝，以前对外投资管理手续需要一定办理时间，要先到外汇部门进行外汇来源审核，然后到商务部门办理境外投资企业核准，再到外汇部门办理登记和投资外汇资金汇出手续，所有手续办下来大概需要两个月时间。

2015年，天津市商务部门将境外投资管理权下放给自贸试验区，进一步缩小了核准范围，大部分投资可通过备案方式办理，并压缩备案办理时限至3个工作日，企业对外投资过程中的时间成本和机会成本大幅节省。

协同发展，探索开放新路径

天津自贸区规划面积119.9平方公里，约占天津区域面积的1%，与其他自贸区比，天津自贸区的最大特色，就是以服务京津冀协同发展为原生使命。唐中赋说，瞄准先进制造业和现代服务业，天津自贸区将进一步扩大开放，大胆闯、大胆试、自主改，设立京津冀跨国并购基金，支持京津冀企业通过自贸区平台“走出去”，更好地服务国家战略。

近4年来，天津自贸区已累计向国家上报4批127项试点经验和40个创新实践案例，探索出的包括京津冀通关一体化在内的15项经验和3个案例在全国复制推广。以京津冀通关一体化为例，北京、河北企业在天津口岸通关时间缩短3天，统一的京津冀网上办税服务平台，促进了资质互认、征管互助、信息互通。

2018年5月，《进一步深化中国（天津）自由贸易试验区改革开放方案》获国务院批复，天津自贸区将在更广领域和更高层次探索全面深化改革、扩大开放的新路径、新模式。

“方案128项任务去年底已经完成97项，占总任务量的76%。”唐中赋说，根据方案，到2020年，天津自贸区将率先建立同国际投资和贸易通行规则相衔接的制度体系，形成法治化、国际化、便利化营商环境，努力构筑开放型经济新体制，增创国际竞争新优势，建设京津冀协同发展示范区。

截至目前，天津自贸区内累计登记市场主体5.3万户，是设立前历年综合的2.4倍。自贸区用占全市1%的面积创造了占全市超1/10的地区生产总值、1/4的实际利用外资、近1/3的外贸进出口额和六成以上的对外投资。“我们要发挥政策优势，加大制度创新力度，打造改革开放新平台，为推动京津冀深度融入全球经济体系做出新贡献。”天津滨海新区区长、自贸区管委会常务副主任杨茂荣说。

《 人民日报 》（ 2019年03月27日 17 版）

(责编：马昌、袁勃)