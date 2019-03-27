全省一盘棋 念好“山海经”

厦门金龙汽车集团新建的新能源产业基地布局在漳州龙海；闽东北四市一区“组团”与上海振华重工集团签订合作框架协议，共同推进海洋经济发展；上汽集团宁德基地项目启动后，宁德主动上门联系福州商谈汽车产业的配套协作……2018年以来，福建各地跨区域协同发展，动作频频。

协同加速度，源于发展新思路。瞄准高质量发展，福建以更高站位谋划区域发展：强化全省“一盘棋”思想，以福州都市区和厦漳泉都市区为引擎，加快推动闽东北、闽西南两大协同发展区建设。

“就是要进一步突破行政界限约束，推动生产力合理布局、生产要素自由流动，形成高质量发展的区域一体化发展态势，提升区域整体竞争力。”福建省委书记于伟国说。

瞄准高质量发展补短板

经济总量超过3.5万亿元，增速连续两年领跑东部——2018年岁末盘点，福建经济发展的成绩单，依然亮眼。

然而，跳出福建看福建，不容乐观。站在福建看福建，短板仍在。福州都市区和厦漳泉都市区发展虽先行一步，具备了一定的辐射带动作用，但龙头效应依然不强；山海协作持续多年，可发展不平衡不充分的问题并未解决。

“新一轮区域发展，从一定程度上讲是城市群的竞争与发展，是山海协作、城乡协调发展的统筹。”福建省委、省政府提出，因势而谋，构筑发展新格局。

去年4月，福建提出以福州都市区和厦漳泉都市区建设为引擎，进一步带动闽东北和闽西南两个经济协作区加快发展；此后不久，闽东北和闽西南两个“经济协作区”被上升为“协同发展区”，旨在从更高层面统筹区域协调发展。

空间布局由此进一步明晰：以福州都市区和厦漳泉都市区为龙头和引擎，是为“两极”；沿海城市发展带成为人口和产业聚集区，山区绿色发展带成为重要生态屏障，是为“两带”；环三都澳、闽江口、湄洲湾、泉州湾、厦门湾、东山湾着力做好湾区经济发展文章，是为“六湾区”。

针对一体化布局出实招

在长汀县河田镇，位于晋江（长汀）工业园内的亿来实业，春节以来就一直是满负荷运转。“库存消化得快，工人们都是24小时三班倒。”总经理许腾云正筹划着今年再上两条生产线，让企业产能再翻一番。

工业园成立于2012年，选址在长汀，却是由晋江与长汀共建，不过6年多时间，去年产值已达12.5亿元，同比增长了30.82%。大批沿海企业纷至沓来，看重的是这里更大的用地空间、更低的生产成本以及更稳定的劳动力供给。

突破行政区划壁垒，加快一体化布局，市场其实已经先行一步。在宁德市委书记郭锡文看来，构建现代经济体系，必然要求科技、资本、人才等资源在更大范围内实现有效配置。这就不难理解，上汽集团基地布局宁德后，宁德为何会主动联系福州，商谈产业配套协作。“福州的汽车配套产业基础本就很好，我们何必又去重复建设？”郭锡文说。

加快两大协同发展区建设，福建双管齐下：建立联席会议制度，省委书记和省长担任联席会议召集人，定期研究、协调、解决相关重要问题；支持以混合所有制形式组建闽东北和闽西南城市协作开发集团，推进福州、厦门牵头组建“福建两翼发展投资基金”。福建省社科院研究员、经济研究所所长伍长南认为，推动生产力优化合理布局，除了政府引导，更应发挥好市场作用，调动市场主体积极性，“市场的作用更为关键，效果也更为持久。”

落实新发展理念促协同

“上游漂来的垃圾堆积在水坝前，多的时候有七八米高，人在坝上触手可及，根本看不到水面。”

今年是三明市清流县长校镇党委书记李梓文到任的第五个年头。前4年，镇外长潭河中的垃圾，让他一直很头疼。

长潭河一路流经4县7个乡镇，上游人口已近10万人，若不携手治理，谁都力不从心。去年，长校与其他几个乡镇共同建立生态保护协作机制，建立健全涉水源区跨部门生态联防联动、水质监测及通报、突发水环境事件应对等10项工作机制。“各乡镇都建立起自己的截污纳管工程，我们也不需要再为上游的问题烦恼。”这个春天，李梓文轻松不少。

“推进区域协调发展，不但要推进区域经济的协调发展，更要加强区域经济社会民生生态等各方面的协同发展。”福建省委改革办常务副主任薛侃说，把“经济协作区”上升为“协同发展区”，充分体现了高质量发展的指向，也是贯彻落实新发展理念的深化。

福建省建立了闽东北、闽西南两大协同发展区重大项目台账，共梳理出149个项目，既涵盖了基础设施互联互通，产业配套协作，还包括公共服务资源共享，以及生态环境的协同保护。

南三龙铁路、福州长乐国际机场第二轮扩能工程建成投用，闽东北协同发展区10个县（市、区）建立基础教育帮扶机制，福建省协和医院平潭分院建成投入使用……据统计，截至去年底，149个项目已累计完成投资1854亿元。

“双轮驱动、南北互动、协调推进、统筹发展”，新时代，新格局，福建区域发展的新蓝图，已加速铺开。

《 人民日报 》（ 2019年03月27日 17 版）

(责编：马昌、袁勃)