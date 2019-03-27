新能源车补贴政策完善

包括优化技术指标，坚持“扶优扶强”；完善补贴标准，分阶段释放压力等内容

本报北京3月26日电 （记者李丽辉）财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委发布通知，为支持新能源汽车产业高质量发展，做好新能源汽车推广应用工作，决定进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策。本通知从2019年3月26日起实施，2019年3月26日至2019年6月25日为过渡期。

政策提出优化技术指标，坚持“扶优扶强”。按照技术上先进、质量上可靠、安全上有保障的原则，适当提高技术指标门槛，保持技术指标上限基本不变。此外还包括完善补贴标准，分阶段释放压力；完善清算制度，提高资金效益；营造公平环境，促进消费使用等内容。

西安建设陆海联运大通道

西安港至沿海港口班列的常态化开行，标志着西安迈出建设陆海联运大通道的重要一步

本报西安3月26日电 （记者龚仕建）25日下午，西安—青岛、西安—宁波陆海联运班列从西安国际港务区开行。两班列主要运载俄罗斯进口板材和机电设备，在抵达沿海港口后再分拨到日韩等国。西安港至沿海港口班列的常态化开行，标志着西安迈出建设陆海联运大通道的重要一步。

近年来，中欧班列蓬勃发展，如何实现资源、线路的优化，更好服务于“一带一路”建设，成为各界关注的焦点。3月25日，“一带一路”沿海港口、沿边口岸、沿线地市、大型央企、国内外知名物流铁路公司、研究机构的300多名嘉宾齐聚西安，共同探讨中欧班列（西安）集结中心建设前景，并发布《共建“一带一路”（西安）陆海联运大通道建设倡议》。

《 人民日报 》（ 2019年03月27日 17 版）

(责编：马昌、袁勃)