祖布科夫：基础设施的互联互通是全球发展最重要推动力量之一

人民网博鳌3月27日电 “博鳌亚洲论坛2019年年会”于3月26-29日在海南博鳌举行。在主题为“一带一路：为全球化‘修路’”的分论坛上，俄罗斯天然气工业股份公司董事长祖布科夫表示，推动地区交通和基础设施的互联互通，成为全球发展最重要的一体化推动力量之一。

祖布科夫介绍说，现在中俄的主管部门正在开展相关的工作，建立起多边的经济协作，包括欧亚经济联盟，上合组织等开放的合作的形式。2019年4月下旬在北京会举行第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，将进一步的推动欧亚经济联盟和“一带一路”的对接，并进一步的推动地区一体化。

祖布科夫认为，未来俄罗斯将开展一些交通方面的清洁能源领域合作，天然气是最经济的，环保和安全的燃料，符合相关的环保排放要求，欧洲现在已经通过了相关的指令，在各国建设天然气的加气站，俄罗斯也在做大量的工作，来建设加气站的规模。

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