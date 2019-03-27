亚行副行长GUPTA：数字化技术对东盟起到重要作用

人民网博鳌3月27日电 “博鳌亚洲论坛2019年年会”于3月26-29日在海南博鳌举行。在主题为“革新与开放：亚洲经济的新活力”的分论坛上，亚行副行长GUPTA表示，数字化技术对于东盟经济一体化起到重要作用。对于亚行来说，数字化技术对推动经济一体化和孵化器的发展都非常重要。

“回到数字技术影响就业这个问题上，可以看出每一次新技术推动进一步发展，增加了大量的工作岗位。我们不知道技术会改变什么，也不知道为什么要做再培训，但这些都可以通过互联网去改变。”GUPTA认为，接下来可以通过收入再分配的机制确保未来企业盈利能够更均衡地分配。

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