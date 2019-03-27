亚行副行长GUPTA：数字化技术对东盟起到重要作用

人民网博鳌3月27日电 “博鳌亚洲论坛2019年年会”于3月26-29日在海南博鳌举行。在主题为“革新与开放：亚洲经济的新活力”的分论坛上，亚行副行长GUPTA表示，数字化技术对于东盟经济一体化起到重要作用。对于亚行来说，数字化技术对推动经济一体化和孵化器的发展都非常重要。
“回到数字技术影响就业这个问题上，可以看出每一次新技术推动进一步发展，增加了大量的工作岗位。我们不知道技术会改变什么，也不知道为什么要做再培训，但这些都可以通过互联网去改变。”GUPTA认为，接下来可以通过收入再分配的机制确保未来企业盈利能够更均衡地分配。
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九价疫苗普遍缺货 “一针难求”催生“预约经济” 九价HPV疫苗在国内上市以来，“一针难求”的现象始终存在。井喷需求催生大量中介机构的涌现，从而出现“预约经济” 供应现状 2018年12月6日，疫苗生产商默沙东药厂股份有限公司(MRK，注册地：美国，以下简称“默沙东”)…【详细】