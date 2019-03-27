郑之杰：“一带一路”项目融资模式要做到一国一策 

人民网博鳌3月27日电 “博鳌亚洲论坛2019年年会”于3月26-29日在海南博鳌举行。在主题为“一带一路：为全球化‘修路’”的分论坛上，国家开发银行行长郑之杰表示，更好的推进“一带一路”基础设施的融资，需要构建更加开放包容的“一带一路”的基础设施建设的共建平台，“一带一路”基础设施建设融资需求巨大，搭建更加开放包容的融资平台，需要发挥政府的财政资金，国际资本，国有和私人资本等各类资本的优势，形成推动“一带一路”发展的合力。

郑之杰介绍说，一方面，推动基础设施互联互通是共建“一带一路”重要的着力点，也是联合国2030年可持续发展议程的重要的组成部分，“一带一路”沿线国家的发展不平衡，部分国家的经济实力相对较弱，财政出资能力和融资能力有限，基建领域的发展相对的滞后。另一方面，市场化运作的难度大，基础设施项目具有投资规模大，短期投资回报低和投资期限长的特点，吸引资本介入的难度比较大。第三是项目建设的不确定因素比较多，基础设施建设中，涉及的征地拆迁、生态环保、社区关系等等一系列的问题，需要付出比较多的时间成本和费用成本，带来诸多的不确定性的风险。

郑之杰指出，因此，需要加强基础设施项目投融资模式的创新，基础设施建设的资金大，涉及的行业比较多，涉及公益性，准公益性和经营性的特点，不同国别的政治，经济，社会，法律，人文环节各不相同，因此要深入的分析具体项目的实施环境，功能性质和现金流的特定，有针对性的设计融资的模式和产品的组合，比如说基础设施建设的跨境化、第三方合作等方式，都是根据不同项目的特点创新形成的不同的融资模式，要做到一国一策，一事一策。

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