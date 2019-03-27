原标题：2月份卖了234.12亿元彩票，你贡献了多少？

中新经纬客户端3月27日电 据财政部网站消息，2月份，全国共销售彩票234.12亿元，比上年同期(简称“同比”)减少22.48亿元，下降8.8%。

其中，福利彩票机构销售112.95亿元，同比减少18.23亿元，下降13.9%。体育彩票机构销售121.17亿元，同比减少4.24亿元，下降3.4%。

1-2月累计，全国共销售彩票713.66亿元，同比增加73.78亿元，增长11.5%。其中，福利彩票机构销售325.14亿元，同比增加0.6亿元，增长0.2%；体育彩票机构销售388.53亿元，同比增加73.18亿元，增长23.2%。

来源：财政部网站

从分类型彩票销售情况来看，2月份，乐透数字型彩票销售117.19亿元，同比减少35.26亿元，下降23.1%；竞猜型彩票销售66.51亿元，同比增加11.00亿元，增长19.8%；即开型彩票销售17.89亿元，同比减少0.10亿元，下降0.6%；视频型彩票销售32.44亿元，同比增加1.89亿元，增长6.2%；基诺型彩票销售0.09亿元，同比增加0.01亿元，增长8.5%。2月份，乐透数字型、竞猜型、即开型、视频型、基诺型彩票销售量分别占彩票销售总量的50.1%、28.4%、7.6%、13.8%、0.1%。

1-2月累计，乐透数字型彩票销售366.06亿元，同比减少28.66亿元，下降7.3%；竞猜型彩票销售230.65亿元，同比增加93.39亿元，增长68.0%；即开型彩票销售39.74亿元，同比增加2.74亿元，增长7.4%；视频型彩票销售77.03亿元，同比增加6.32亿元，增长8.9%；基诺型彩票销售0.19亿元，同比减少0.01亿元，下降5.0%。1-2月份乐透数字型、竞猜型、即开型、视频型和基诺型彩票销售量分别占彩票销售总量的51.3%、32.3%、5.5%、10.8%、0.1%。

从地区彩票销售情况来看，2月份，与上年同期相比，全国共有7个省份彩票销量出现增长。其中，四川、河南、安徽、上海和云南增加额比较多，同比分别增长2.67亿元、2.26亿元、1.04亿元、0.39亿元和0.35亿元。

1-2月累计，与上年同期相比，全国共有22个省份彩票销售量出现增长。其中，四川、河南、山东、浙江和江苏增加额较多，同比分别增加11.85亿元、11.00亿元、8.24亿元、7.81亿元和7.29亿元。

各级彩票机构要密切跟踪分析新情况新问题，切实加强彩票发行销售工作，确保市场平稳运行。各级财政部门要进一步加强监管，积极创造良好的外部环境，维护市场正常秩序，促进彩票事业健康发展。

(责编：常瑞雪(实习生)、仝宗莉)