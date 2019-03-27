邹加怡：完善项目的风险管理 推动“一带一路”行稳致远

人民网博鳌3月27日电 “博鳌亚洲论坛2019年年会”于3月26-29日在海南博鳌举行。在主题为“一带一路：为全球化‘修路’”的分论坛上，中国财政部副部长邹加怡表示，财政部在推进“一带一路”建设，主要做了三个方面工作，第一，是凝聚广泛共识，第二，是坚持一带一路合作的开放性，第三，是完善项目的风险管理。
邹加怡介绍说，第一，是凝聚广泛共识，构建“一带一路”高标准发展的政策框架，财政部和27个国家的财政部门一起核准了“一带一路”融资的指导原则，财政部和六家主要的多边开发银行，签署了“一带一路”的合作协议，通过这么一些政策框架，希望鼓励参与“一带一路”的各方能够遵循国际通行的规则，同时适应发展中国家的实际需要，也要遵循市场的基本规律。
第二，是坚持“一带一路”合作的开放性，支持不同的发展伙伴来参与基础设施的长期融资，鼓励多边开发机构和“一带一路”国家做联合融资，鼓励三方合作，多方合作。
第三，财政部完善项目的风险管理，推动“一带一路”行稳致远，有投资就会有风险，关键是把风险管控在合理的限度内。
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