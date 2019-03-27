保险对外开放脚步不断加快 首家外资养老保险公司获批

人民网北京3月27日电（张文婷）2019年，中国银行业和保险业对外开放不断迈出新步伐。继2018年批准7家外资银行和保险法人机构设立申请后，银保监会官网公布，近期又批准3项市场准入和经营地域拓展申请，分别为：中英合资恒安标准人寿保险有限公司筹建首家外资养老保险公司恒安标准养老保险有限责任公司、美国安达集团增持华泰保险集团股份有限公司股份、香港友邦保险公司参与跨京津冀区域保险经营试点。

资料显示，恒安标准人寿保险有限公司于2003年12月1日成立，总部设在天津。中方股东为天津市泰达国际控股（集团）有限公司，英方股东为标准人寿安本集团（Standard Life Aberdeen plc），双方各出资50%。

据了解，2019年以来，银保监会还批准了新加坡大华银行（中国）有限公司筹建中山分行、台湾永丰银行（中国）有限公司筹建上海分行、中法合资中航安盟财产保险有限公司筹建山东分公司、中美合资华泰人寿保险股份有限公司筹建重庆分公司等8项外资银行和保险机构筹建省级分支机构申请。此外，还批准外资银行、保险机构增加注册资本或营运资金共计108.72亿元。

银保监会将持续推进银行业保险业对外开放，持续改善营商环境，使更多符合条件的外资银行和保险机构参与中国金融市场，为经济社会发展提供更多、更好的金融服务。

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