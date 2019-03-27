陈生强：人工智能是挖掘数据价值的“必要条件”

京东数字科技首席执行官陈生强参加博鳌亚洲论坛 李彤摄
人民网博鳌3月27日电 （记者李彤）“在产业数字化过程中，数字科技公司与实体产业之间是‘共建’的过程，这需要双方之间的深度理解。”在博鳌亚洲论坛2019年年会上，京东数字科技CEO陈生强参加“数据：有待开发的巨大资源”交流活动时表示，在挖掘数据价值过程中，人工智能将成为一个“必要条件”。
“我接连参加了中国发展高层论坛和博鳌亚洲论坛两个重要的国际论坛，最大的感受是，中国经济已经与世界经济融为一体，成为了真正的命运共同体。”陈生强认为，中国通过科技创新和模式创新，给全球经济带来了新的增长动力。同时，中国的进一步开放也使得自身经济活力充分释放，从高速增长阶段转入高质量增长阶段。
谈及技术创新与应用，他表示，数据已经成为一种全新的生产要素，但人类目前对于数据价值的挖掘，更多还局限在少部分服务行业，比如金融、零售、衣食住行等等；而在农业和工业领域，刚刚迈出第一步，未来有很长的路要走。
“数字科技的发展将推动实体产业实现线上与线下一体化、生产与销售一体化、人类智慧与机器学习一体化。全球经济也将随着数字化和智能化水平的不断提升，不断找到新的增长动力。”陈生强说。
对于当前市场关注的智能芯片、5G以及人工智能等技术，陈生强认为，随着技术进一步发展，将真正驱动万物互联，人类世界和物理世界互动所产生的数据量将以指数级的速度增长。与此同时，数据种类和数据维度也会变得更多、更复杂。人类已经无法靠过去的经验去处理，所以我们只能要借助人工智能去处理，去发掘其中的价值。
官方11天六提房地产税 专家称不会增加居民税负 近日，政府工作报告起草组成员、国务院研究室副主任郭玮在国务院新闻办吹风会上表示，房地产税立法有关部门已经在有条不紊地推进。这是3月5日至15日，短短11天内官方6次提及房地产税。 郭玮介绍，关于房地产税立法，中央经济工作会议也提…【详细】
前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 开年财政数据凸显经济运行亮点 财政部18日数据显示，1至2月累计，全国一般公共预算收入39104亿元，同比增长7%。其中，中央一般公共预算收入19415亿元，同比增长6.6%；地方一般…【详细】
赊购物品套现变卖套现 白条成了诈骗犯罪的引信？ 雪中送炭的白条成了诈骗犯罪的引信？ 3月8日，大三学生汪某等9人因诈骗京东公司110万元，被湖南长沙市天心区人民法院以诈骗罪判处10年9个月至1年2个月不等的有期徒刑。这9人中，有4人是在校大学生。他们冒用别人的身份信息，注册账…【详细】
九价疫苗普遍缺货 “一针难求”催生“预约经济” 九价HPV疫苗在国内上市以来，“一针难求”的现象始终存在。井喷需求催生大量中介机构的涌现，从而出现“预约经济” 供应现状 2018年12月6日，疫苗生产商默沙东药厂股份有限公司(MRK，注册地：美国，以下简称“默沙东”)…【详细】