陈生强：人工智能是挖掘数据价值的“必要条件”

京东数字科技首席执行官陈生强参加博鳌亚洲论坛 李彤摄

人民网博鳌3月27日电 （记者李彤）“在产业数字化过程中，数字科技公司与实体产业之间是‘共建’的过程，这需要双方之间的深度理解。”在博鳌亚洲论坛2019年年会上，京东数字科技CEO陈生强参加“数据：有待开发的巨大资源”交流活动时表示，在挖掘数据价值过程中，人工智能将成为一个“必要条件”。

“我接连参加了中国发展高层论坛和博鳌亚洲论坛两个重要的国际论坛，最大的感受是，中国经济已经与世界经济融为一体，成为了真正的命运共同体。”陈生强认为，中国通过科技创新和模式创新，给全球经济带来了新的增长动力。同时，中国的进一步开放也使得自身经济活力充分释放，从高速增长阶段转入高质量增长阶段。

谈及技术创新与应用，他表示，数据已经成为一种全新的生产要素，但人类目前对于数据价值的挖掘，更多还局限在少部分服务行业，比如金融、零售、衣食住行等等；而在农业和工业领域，刚刚迈出第一步，未来有很长的路要走。

“数字科技的发展将推动实体产业实现线上与线下一体化、生产与销售一体化、人类智慧与机器学习一体化。全球经济也将随着数字化和智能化水平的不断提升，不断找到新的增长动力。”陈生强说。

对于当前市场关注的智能芯片、5G以及人工智能等技术，陈生强认为，随着技术进一步发展，将真正驱动万物互联，人类世界和物理世界互动所产生的数据量将以指数级的速度增长。与此同时，数据种类和数据维度也会变得更多、更复杂。人类已经无法靠过去的经验去处理，所以我们只能要借助人工智能去处理，去发掘其中的价值。

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