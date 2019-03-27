李小琳：发展大健康产业要有标准化的产、学、研机制

人民网博鳌3月27日电（毛雷、孟凡盛）“我想把我的下半生贡献给身心健康的事业，能够为人类的健康做一点有益的事情。”3月27日下午，一带一路总商会名誉主席、丝路规划研究中心常务副理事长李小琳走进人民日报人民网设在博鳌亚洲论坛新闻中心的演播室，分享自己从电力行业转战大健康领域的心路历程，畅谈大健康产业发展。
李小琳表示，自己小时候在山区看到小朋友们在煤油灯下读书的场景，就立志做一名“光明使者”；后来随着城镇化的发展，又出现了城市污染的问题，她就开始关注清洁能源，保护碧海蓝天；一段时间后，她发现清洁能源走进千家万户还需要一段时间，而且要和智能电网相结合，所以她又开始做智能电网；在做智能电网时，她又开始思考人最需要的是身心健康，才开始转战大健康领域。
在李小琳看来，发展大健康产业，要有标准化的产、学、研机制，要结合大数据、人工智能和智慧医疗。
“主动健康实施起来，就必须要有互联网大数据的支持，这也给我们社会发展带来了新的机遇。”李小琳表示，要以主动健康体系为抓手，共同行动，开创人类老龄化“健康治理”新局面。
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