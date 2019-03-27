云战友：科技创新是实现高质量发展的支柱

内蒙古伊利实业集团总裁助理云战友做客人民日报人民网博鳌亚洲论坛演播室。人民网记者 毛雷 摄

人民网博鳌3月27日电（毛雷、孟凡盛）3月27日下午，内蒙古伊利实业集团总裁助理云战友来到人民日报人民网设在博鳌亚洲论坛新闻中心的演播室，畅谈科技创新对于企业高质量发展的意义。

云战友表示，博鳌论坛是一个国际化的高端对话平台，在这里能够给伊利一个很好的拓展国际视野的机会。这也与伊利的国际化理念相一致。“我们非常认同今年‘共同命运、共同行动、共同发展’这个主题。”

“创新和国际化是伊利发展的两大驱动因素。”云战友说，近年来伊利在国际化方面取得了不俗的成绩，包括资源的国际化和创新的国际化。

资源国际化方面，伊利已经和新西兰第二大乳业企业开展合作。创新国际化方面，伊利在欧洲设立了欧洲创新中心，利用欧洲的技术资源、智慧资源进行创新；在美国倡导中美食品智慧谷，同时和相关国外高校进行合作，进行创新。

市场国际化方面，伊利的产品已经走出国门，在印度尼西亚、新加坡、泰国等国家都有销售。

之所以会取得这样的成绩，云战友认为主要因素是伊利坚持不懈的创新。“科技创新是实现高质量发展的支柱。”云战友表示，在创新方面伊利倡导开放式创新，就是除了伊利自己研发之外，还会借助国内外资源，把这些资源连接起来，进行合作来服务消费者。“要高质量发展，就需要通过创新实现更高的品质，生产更多的新产品。”

除了创新之外，伊利还在食品安全方面狠下功夫，通过一系列举措严格把关产品品质，确保为消费者提供更加安全有品质的产品。“我们的愿景是成为全球最值得信赖的健康食品提供者。”云战友说。

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