首家全流程数字服务电商小镇落户天津

原标题：噼里啪智能·财税打造首家全流程数字服务电商小镇落户天津

国内首家全流程数字服务电商小镇落户天津——噼里啪智能·财税与天津红桥区政府签署战略合作框架协议

3月22日，噼里啪智能·财税参加了第 29 届天津运河桃花文化商贸旅游节暨红桥区投资贸易洽谈签约会，并与区政府签署了战略合作框架协议。

图为签约现场

噼里啪智能·财税董事长&CEO樊祎参加了此次洽谈会。会前，樊祎作为参加本次签约会的重点企业代表，与天津市及红桥区领导进行会面，并就企业发展状况进行汇报。会上，CEO樊祎代表噼里啪智能·财税与天津红桥区政府签署了战略合作框架协议，拟在红桥区成立“国内首家全流程数字服务电商小镇”项目，以智能创新、省心无忧为主题，打造全业务办理线上化的一站式电商服务体，共同推进电商合规流程标准化，营商环境数字化的宏伟目标。与此同时，阿里巴巴、工商银行、清华互联等企业也与区政府签署了战略合作框架协议。

天津作为首批电子商务与物流快递协同发展试点城市，具有助力经营模式规范化的先天优势。红桥区政府抢抓京津冀协同发展机遇，吸纳了大批优质企业和项目落地，也为电商行业合规创造了有利条件。作为蚂蚁金服投资的互联网+财税领域的创新公司，噼里啪智能·财税与天津红桥区有着良好的合作基础，凭借自身技术优势和服务超30万家中小微企业的丰富经验，成为电商合规项目的选择。

目前，噼里啪智能·财税已具备为电商经营者提供合规服务的良好基础，与政府合作，开辟电商经营者服务绿色通道，平稳、快速地帮助电商经营者办理营销执照、行业资质等合规业务，同时为依法纳税提供了有利的保障，为广大从业者走上正规、合法、健康的企业经营之路解决了后顾之忧。

天津市红桥区政府相关负责人介绍，近年来，红桥区全力营造一流营商环境，吸引了一大批高端优质企业和项目落地。同时，加大财政投入，优化人才发展环境，加快聚集创新创业人才，激发区域经济创新发展。

据噼里啪智能·财税董事长&CEO樊祎介绍，合作后双方将构建起“互联网+政务服务”的新模式，在政府部门的协调和帮助下，在1个月内，集中优化企业注册登记和纳税申报环节，快速建立符合当地审批和税务部门要求的信息系统，在安全、可靠的基础上实现数据的无缝对接、无需要用户到场、证件扫描传输等全流程在线化服务。在2个月内，验证全流程交付能力，为电商经营者提供便捷化的服务，争取在今年底实现展电商培训、代运营等生态体系建设，为用户提供多维度服务。预计在 3 年内，至少帮助 30 万家电商经营者在天津市落地，完成市场主体注册登记并依法纳税。

(责编：冯粒、袁勃)