原标题：西藏2019年深度贫困地区电网建设全面启动

新华社拉萨3月27日电（记者刘洪明）西藏那曲市尼玛县10千伏及以下配电网改造工程日前开工建设，标志着2019年西藏深度贫困地区电网建设全面启动。

国网那曲供电公司副总经理曲珍介绍，工程总投资568万元，计划于2020年上半年建成投运，届时将使尼玛县纳入国家电网大电网覆盖范围，有效解决和改善全县988户5000余人的用电问题。

据介绍，2019年那曲电网建设工程项目共计60项，总投资36.35亿元，囊括那曲“十县一区”，将惠及80个乡镇22.92万人口。

记者了解到，2019年西藏深度贫困地区电网建设工程总投资53亿元，计划新建35千伏及以上变电站66座，输电线路约3200公里，变电容量30万千伏安；新建或改造10千伏及以下输电线路约3800公里。到今年年底，西藏主电网覆盖范围将达到66个县（区）。

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