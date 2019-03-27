王辉耀：博鳌亚洲论坛影响范围早已超越亚洲地区

全球化智库理事长、国务院参事王辉耀做客人民日报人民网博鳌亚洲论坛演播室 人民网记者 毛雷 摄

人民网博鳌3月27日电（毛雷、孟凡盛）3月27日下午，全球化智库理事长、国务院参事王辉耀走进人民日报人民网设在博鳌亚洲论坛新闻中心的演播室，畅谈博鳌亚洲论坛日益增强的影响力和中国对外开放的有力举措。

王辉耀认为，博鳌亚洲论坛在国际上影响力已经越来越大，已经成为世界了解中国的重要窗口，也是中国向世界发声的重要平台，更是推动亚洲和世界合作共赢的重要平台。

“我们知道亚洲现在分量已经越来越重，这里有超过全球50%以上的人口，是全球最大的一个人口密集区，GDP也接近全球的50%以上，全球的前20大经济体里边很多是来自亚太地区，所以我就觉博鳌亚洲论坛其实是一个泛亚洲的概念了。”王辉耀说，博鳌亚洲论坛的影响范围早已超越了亚洲地区。

在王辉耀看来，博鳌亚洲论坛在促进亚太经济的一体化，甚至未来亚盟的建立方面，都会起到关键的作用。

谈及今年两会期间刚刚通过的《外商投资法》，王辉耀直言“特别及时、特别重要”。

“《外商投资法》进一步表明中国开放的大门不会关闭,只会越开越大。”王辉耀说，改革开放四十年来，外资现在已经跟中国的经济融为一体。“比如说外商投资企业向中国提供了10%的就业，20%的税收，50%的进出口贸易，所以这已经是非常重要的一块做经济组成部分。”

王辉耀表示，《外商投资法》的出台，实际上是推动中国进一步地开放，更高层次地开放，再次向全世界展现中国开放的心态。“这向全世界发出了一个信号，那就是不管外面是怎么样一个世界，中国自己坚定开放的决心是永远不会改变的，也是向全世界作出了庄严的承诺，展现中国开放的一个态势。”

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