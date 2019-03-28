三个月过去，你的ofo退押金排号前进了多少位？

中新网北京3月28日电(张旭)从1392万到1320万，近三个月时间里，微博网友@Jessica努力中的ofo退押金排号前进了72万，照这个速度，押金还要再等几年才能到手，而像她这样焦急等待的用户还有一千多万。

2019年3月27日(左)和2019年1月2日(右)，@Jessica努力中的ofo退款排队情况。

3月25日，ofo官方微博发布声明，表示ofo从2018年年底开始陆续查处了多起贪腐案件，主要涉及职务侵占、倒卖公司财产等违法违规情况，涉案金额数百万元。声明同时强调，ofo对于贪腐行为，将继续保持高压态势。

但ofo的用户对此并不买账，该微博的评论几乎全是“何时退押金”、“赶紧退押金”。或许，ofo的问题已经不是处理几起贪腐案件能解决的了。

ofo官方微博评论区

负面缠身，押金难退

去年下半年开始，ofo就陷入了不断的负面消息之中。

2018年7月，由于ofo超过半年时间不能支付智能锁通信服务费，服务商将对其业务涉及的300万辆单车智能锁内物联网卡陆续“停止服务”。

随后，由于在海外市场“水土不服”，ofo的海外扩张计划受阻，从多个国家撤退。包括以色列、澳大利亚、德国、印度等。其中，ofo在进驻印度地区仅两个月，就将印度分公司的大部分员工解雇了。

此后，“退押金难”逐步发酵。社交媒体上众多用户表示自己申请了几个月的押金并未到账，纷纷聚集在ofo官微下方进行“声讨”。

矛盾在2018年12月达到顶峰。12月17日，数百名用户来到ofo北京总部现场退押金，队伍从五楼排到一楼，目击者表示“退押金就像春运”。

此后不久，ofo推出线上退押金系统，几天之内退押金的排号就突破一千万人。以每人99元或199元押金计算，待退押金规模在10亿-20亿元之间，每天退一万人，也要等待三年后才能完成。

交通部拟规定：押金随退随到

中国消费者协会发布的2018年十大消费维权舆情中，“共享出行押金难退”以66.08的社会影响指数，高居舆情榜第四位。

山西太原，民众正在使用共享单车。中新社记者 张云 摄

为解决“押金难退”的困局，交通运输部3月19日发布的《交通运输新业态用户资金管理办法(征求意见稿)》中明确，运营企业原则上不收取用户押金，确有必要收取的，应当基于协议，提供运营企业专用存款账户和用户个人银行结算账户两种资金存管方式，供用户选择。用户押金归用户所有，运营企业不得挪用。

针对社会最关注的押金退还问题，《办法》明确，用户申请退还押金时，存管银行和其他支付服务机构核对相关信息后，应当于当日(至迟次日)基于原路退还原则退还用户。

但究竟能否拿回押金，多久才能拿到押金，ofo的用户心里依旧没数。因为问题的关键在于：现在的ofo还有能力支付这笔钱吗？

造血匮乏，创始人成“老赖”

ofo此前融资金额达到150亿元，在资本市场以及竞争对手的刺激之下，ofo大举扩张，从成立之初就开启了烧钱模式，一度布局国内外两百多个城市，投放在市场上的单车数量超过7000多万辆。

但在繁荣背后是ofo从未实现过盈利，持续亏损以及“造血能力”的缺乏让ofo在短短两年从云端跌落到谷底。

除了千万用户押金待退，ofo和戴威还官司缠身。1月12日，上海凤凰发布公告称，ofo运营方东峡大通共应付凤凰自行车7191.61万元，北京一中院扣划东峡大通被冻结款项2804.05万元并支付给凤凰自行车，剩余款项分期支付。

几乎与此同时，中国裁判文书网又披露了ofo与顺丰的纠纷。2018年10月15日，顺丰公司请求冻结东峡大通公司存款1375.06万元。

ofo创始人戴威。

2018年12月4日，北京市海淀区法院曾对ofo作出“限制消费令”，限制该公司及其法定代表人、主要负责人戴威不得实施高消费，也就是俗称的“老赖”。

尝试变现，ofo困局难解

2018年12月19日，戴威在一封内部全员信中承认，公司背负着巨大的现金流压力，“1块钱要掰成3块钱花”。他无数次地感到力不从心，想把运营资金全砍掉，甚至解散公司、申请破产。但他最终还是选择扛起压力，“跪着活下去”。

为偿还押金，ofo尝试了各种方式。先是推出B2B的车身广告业务；后来又进行了裁员以及搬家来节流；甚至还曾经和P2P公司合作转化押金。但事实证明，这些都不能解决ofo的资金难题。

2019年3月，ofo又上线了“折扣商城”。凡是申请退押金的用户，都可以将押金兑换成金币购物，只不过“金币+人民币”的结算方式决定了消费者必须另外充值才能买东西，这让不少用户大呼上当，还有用户质疑“不算金币，仅现金部分比直接购买都贵，所谓退押金有什么意义呢”。

折扣商城截图。

内忧外患之下，ofo又开始高压反腐，或许能够追回部分流失资金，帮助企业周转。只是对于上千万用户10亿-20亿元规模的押金，数百万元也只是九牛一毛。

交通运输部拟出台的新规明确规定，“当用户申请退还押金时，应当于当日(至迟次日)退还用户。”一旦实施，ofo的境地将会更加困难。

2018年11月，戴威在ofo全员大会上表示：“ofo不会倒闭，其他都有可能。”如今距离大会已经将近半年，等待退押金的用户依然在一千万人以上，用户还要等待多久呢？

现在，你的退押排队名次前进了多少？(完)

(责编：白宇)