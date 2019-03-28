“一口牙等于一辆宝马？”种植牙价格为何这么贵？

中新经纬3月28日电(高晓锳)种植牙到底有多贵？最近，“一口牙等于一辆宝马”的说法引发网友热议。事实上，华西口腔医学院主任医师周学东曾透露，“目前医院最贵的牙植体8万元一颗。”

资料图：检查牙齿。中新社记者 韩苏原 摄

而中新经纬客户端在走访时发现，有口腔机构打出了进口种植牙手术仅3980元的广告价格，这与动辄上万的“宝马标准”似乎相差甚远。种植牙究竟有多贵？差价背后又隐含了哪些风险？消费者该如何选择呢？

种植牙为何这么贵？

针对热议的种植牙价格问题，中新经纬客户端走访了北京几家口腔医院。北京大学口腔医学院种一颗牙的起步价为1.7万元；中日友好医院大概为1.1万元起步，但可根据患者自身情况购买商保；东直门、双井的几家口腔医疗机构给出了瑞典、瑞士、韩国等进口牙9000-15000元的报价。

牙科诊所 中新经纬摄

对于“种牙贵”的原因，东莞口腔医院院长王立超认为，主要原因在于种牙技术门槛高，人力成本也很高。他说，当前，中国的专业医师仍不多，他所在的医院月薪开到 12 万元，都很难招到合适的人才。

河马牙医创始人丁阳同样认为，种植牙对医生的经验技术要求非常高，需要由经过特殊培训的专业种植外科医生、种植修复医生、种植技师及相应的助手组成的团队来共同完成，需要的人员成本比较大。一般种植一颗牙前后需要8次左右，耗时3-6个月，包括口腔检查、X 线检查，才可确定是否适合做人工种植牙。

与此同时，有业内人士指出，目前中国口腔医疗的大部分材料还是靠进口，价格自然就高。想控制医疗费用，国产口腔设备、器械、材料的发展也非常重要。

据知情人士透露，目前从国家正规渠道批准进来的种植体，各项成本不会低于3000元。如果从种牙开始到完成，一颗牙齿只收三四千元肯定有问题。这还可能是商家为低价吸引顾客把收费分解，在后期治疗中再加收其他费用。

行业乱象亟待规范

与价格相比，有业内人士提醒，一些民营口腔医院乱打广告、设置低价陷阱诱导消费者等乱象更值得关注。

基业常青经济研究院研究员李勇对中新经纬客户端表示，种植牙的毛利率能够达到90%左右，正畸、义齿也大约在45%，行业发展需求逐年增长。李勇说，以正畸为例，牙科矫正市场空间足够大，其中有近300万正畸刚需患者(较大影响正常生活)，潜在的市场空间有百亿之多。

北京中闻律所合伙人王维维对中新经纬客户端表示，种植牙这个市场目前处于良莠不齐的状态。一方面，种植牙的高额利润让部分私立诊所医生受利益驱使，盲目扩大种植牙的适用范围；另一方面，我国目前对种植牙的规制尚不完善，医生资质、手术条件等等影响手术成功与否的关键因素缺乏明确的标准和要求。

对此，王维维认为，要想从根本上规范种植牙行业，关键是要探索建立一套明确的准入标准。首先，对种植牙医生的资质要有更明确、更细化的要求。种植牙这一手术有着比一般手术更高的门槛，在实践中，仅仅有医师执业证书是不满足种植牙手术的技术性要求的。

其次，对能够进行种植牙手术的医院资质进行审查。种植牙技术属于高风险医疗二级技术，国家卫计委发布的《口腔种植技术管理规范》明确规定，开展口腔种植的单位必须依法取得《医疗机构执业许可证》，并经卫生行政部门审核合格，在备注栏注明“准予开展口腔种植技术”。

最后，王维维说，种植牙属于高端业务，但不能漫天要价，需要建立一套全行业各项目价格标准，统一收费标准，让患者透明消费。这样才能避免一些私立医院打着进口材料、高端材料等名头，收取高额费用，损害消费者利益。

(责编：白宇)