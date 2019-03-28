未成年人互联网普及率突破九成

本报北京3月27日电 （记者李昌禹）随着以手机为代表的移动上网设备快速普及，互联网已经成为当前未成年人重要的学习工具、沟通桥梁和娱乐平台，对其学习和生活的影响不断增强。共青团中央联合中国互联网络信息中心（CNNIC）对全国6—18岁的未成年人互联网使用情况、网上权益维护情况、法律知识和心理健康等方面进行了调查，并在日前发布《2018年全国未成年人互联网使用情况研究报告》（以下简称报告），呈现了我国未成年网民的互联网使用特点和网上生活状态，并提出相应建议。
报告显示，当前我国未成年网民规模为1.69亿，未成年人的互联网普及率达93.7%，明显高于同期全国人口的互联网普及率（57.7%）。其中，城镇未成年人的上网比例达到95.1%，而农村未成年人的上网比例也达到89.7%。城乡未成年人的上网比例差异相对较小。从不同学历段未成年人上网比例来看，除小学生外，各学历段未成年人的上网比例均已超过96%。
互联网在未成年人中的高普及率，主要得益于网络接入门槛降低、政策推动力度大等几个方面。
在网络覆盖能力方面，仅中国移动在2017年底的4G基站就覆盖了全国99%的人口，表明我国互联网基础设施对人口的覆盖已经趋于完善；从政策推动的角度来看，国家对于未成年人教育信息化水平高度重视，通过改善学校宽带接入条件和学校网络教学环境等措施，推动未成年人互联网普及率的提升。报告指出，2012年，全国教育信息化工作电视电话会议提出“三通两平台”，以宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通为目标，建设了教育资源公共服务平台和教育管理公共服务平台。此外，《教育信息化十年发展规划（2011—2020年）》等相关政策陆续推出，为各地中小学生教育信息化工作的推进提供了政策引导。
除此之外，未成年人的兴趣倾向、学习能力、应用需求等也是推动其使用互联网的积极因素。丰富的互联网内容为未成年人提供了认知世界的低成本渠道，互联网在未成年人娱乐和学习中的重要性日趋显著。对于绝大多数未成年人而言，互联网不仅是休闲娱乐的重要方式，同时也是学习功课的有益工具和社交沟通的便捷渠道。
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