博鳌亚洲论坛2019年年会聚焦一带一路

本报博鳌3月27日电 （记者王慧、张慧中）博鳌亚洲论坛2019年年会27日上午举行“一带一路：为全球化‘修路’”分论坛。与会嘉宾围绕如何将全球化软硬基础设施提升到新水平、如何更好地共同打造作为公共产品的“一带一路”等话题进行了深入而广泛的讨论。
此次分论坛由中国国际经济交流中心首席研究员张燕生主持，“一带一路”国际合作高峰论坛咨委会委员沙姆沙德·阿赫塔尔，亚洲基础设施投资银行董事长金立群，欧盟委员会前主席、意大利前总理普罗迪，中国财政部副部长邹加怡，俄罗斯前总理、俄罗斯天然气工业股份公司董事长祖布科夫等政商界人士出席并发言。
与会嘉宾认为，落后的基础设施制约着世界经济的可持续增长，中国倡导共商共建共享“一带一路”，实际上是启动了一项为全球化修路的基础工程。与会嘉宾表示，希望凝聚共识、增强合作，推动全球化进程，让基础设施互联互通惠及世界更多人民。
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